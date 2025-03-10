США, Украина, Россия проведут важные переговоры в Саудовской Аравии — подробности

Вашингтон пытается возобновить отношения с Киевом после конфликта в Белом доме.

В Саудовской Аравии на этой неделе состоятся отдельные дипломатические встречи между чиновниками администрации президента США Дональда Трампа и официальными представителями Украины и России.

Об этом сообщил CNN, ссылаясь на источник, знакомый с планами.

Трамп заявил, что в Саудовской Аравии запланированы большие встречи с участием России и Украины, выразив надежду, что на этой неделе могут произойти важные события.

Сообщается, что переговоры в Джидде проходят на фоне усилий США укрепить отношения с Украиной после напряженной встречи в прошлом месяце между Трампом, вице-президентом Джей Ди Венсом и президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого американские чиновники работают над улучшением отношений.

Среди представителей США, которые встретятся с украинскими официальными лицами в Джидде, будет государственный секретарь Марко Рубио.

Напомним, мы ранее информировали, что госсекретарь Марко Рубио летит в Саудовскую Аравию на переговоры между США и Украиной.

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