США уменьшат оборонный бюджет: Белый дом ждет от Пентагона план сокращений

Администрация Трампа хочет сократить расходы на гражданских сотрудников, ядерное оружие, а также производство дронов и боеприпасов.

Министр обороны Пит Хегсет приказал руководству Пентагона и всем военным ведомствам США разработать планы сокращения оборонного бюджета на 8% в течение следующих пяти лет.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных должностных лиц, знакомых с этим вопросом.

"Это поразительное предложение наверняка столкнется с внутренним сопротивлением и резкой двухпартийной оппозицией в Конгрессе", – говорится в статье.

По информации собеседников издания, Хегсет приказал подготовить предложения по сокращению расходов до 24 февраля. Речь идет о 17 статьях расходов, которые администрация Трампа хочет исключить или существенно урезать. Среди них:

операции на южной границе США;

модернизация ядерного оружия и противоракетной обороны;

приобретение подводных лодок;

производство ударных беспилотников и других боеприпасов.

Бюджет Пентагона на 2025 год составляет около 850 миллиардов долларов, при этом на Капитолийском холме достигнут широкий консенсус относительно того, что для сдерживания внешних угроз, в частности, от Китая и России, нужны большие обширные расходы. Если бюджет будет принят в полном объеме, предлагаемые сокращения будут включать десятки миллиардов долларов в течение следующих пяти лет.

Бюджетная директива Хегсета появилась после отдельного распоряжения администрации Трампа, которое предусматривает аудит тысяч сотрудников Минобороны на испытательном сроке. Ожидается, что они будут уволены на этой неделе, чтобы уменьшить федеральную бюрократию.

"В совокупности эти два решения представляют собой сокрушительное нападение на крупнейший департамент правительства, в котором работают более 900 000 гражданских служащих, в том числе ветеранов. Испытательный срок в Министерстве обороны может длиться от одного до трех лет в зависимости от должности и может включать сотрудников, которые перешли с одной должности на другую", – отмечают авторы статьи.

Пентагон также курирует около 1,3 миллиона действующих военнослужащих и еще почти 800 тысяч человек, которые служат в Национальной гвардии и резерве. Но, по крайней мере, на данный момент, военнослужащих не коснется сокращение бюджета.

Хегсет во вторник, 18 февраля, попытался представить планы по сокращению бюджета как продолжение политики Трампа "мир через силу". Но по факту это резкая смена курса Трампа, который в прошлом ратовал за увеличение военных расходов, а республиканцы, включая Хегсета, годами критиковали демократов за недостаточные расходы на национальную оборону.

"Время подготовки прошло — мы должны действовать срочно, чтобы возродить дух воина, восстановить нашу армию и восстановить сдерживание. Наш бюджет обеспечит необходимые нам боевые силы, прекратит ненужные расходы на оборону, откажется от чрезмерной бюрократии и проведет действенные реформы, включая прогресс в аудите", — заявил Хегсет.

Издание отмечает, что предложенные сокращения, если они будут приняты, станут крупнейшей попыткой обуздать расходы Пентагона с 2013 года, когда вступили в силу санкционированные Конгрессом сокращения бюджета, известные как секвестр. В то время эти сокращения воспринимались как кризис в Пентагоне и становились все более непопулярными как среди республиканцев, так и среди демократов, поскольку их влияние на способность военных к обучению и готовности к войне стало очевидным.

Напомним, президент США Дональд Трамп поручил миллиардеру Илону Маску пересмотреть расходы на оборону и образование. Министерство обороны США во многом зависит от Маска, используя его компании для запуска большинства военных спутников.

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