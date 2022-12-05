США уменьшили дальность переданных Украине HIMARS для избежания ударов по России — WSJ

По информации издания, США модифицировали Himars, чтобы ими не запускали ракеты большой дальностью.

США якобы тайно модифицировали ракетные пусковые установки Himars, которые передали Украине, чтобы их нельзя было использовать для обстрела России ракетами большой дальности.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники в Белом доме и Пентагоне.

По информации издания, администрация Байдена считает, что это мера пресечения, необходимая для уменьшения эскалации с Москвой и избегания прямой войны США с РФ.

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"Представители США говорят, что Пентагон модифицировал пусковые установки, чтобы они (ВСУ. – Ред.) не могли запускать ракеты большой дальности, включая ракеты тактической ракетной системы армии США или ATACMS", – говорится в статье.

США воздержались от поставок Украине ракет большой дальности ATACMS. Но модификации гарантируют, что Украина не сможет использовать предоставленные США пусковые установки Himars для стрельбы ракетами ATACMS, если Киев получит их от других стран.

Журналисты отмечают, что Вашингтон стремится сбалансировать свою поддержку украинских сил и риск эскалации с Москвой. Также в Вашингтоне якобы опасаются, что Киев может перестать выполнять свое обещание не наносить удары по территории России из оружия, предоставленного США.

Представители Пентагона и Белого дома, а также украинская сторона отказались от официальных комментариев по этому поводу.

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"От 10 октября Путин изменил стратегию", — сказал изданию Андерс Фог Расмуссен, бывший премьер-министр Дании, занимавший пост генерального секретаря НАТО с 2009 по 2014 год . "Он нацелился на гражданскую инфраструктуру, включая энергетическую сеть. Потенциально сейчас мы стоим перед гуманитарной катастрофой в Украине. Если вы хотите остановить Путина, то вы должны сдерживать, доставляя, например, ракеты большой дальности", – сказал Расмуссен.

Почему США и Запад не дают Украине дальнобойное оружие

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Запад не предоставляет Украине ракеты дальностью до 800 км, "потому что оказался на дипломатическом шпагате".

Российский публицист Андрей Пионтковский уверен: США и Германия имеют на своих складах достаточно оружия, чтобы Украина победила даже через несколько недель. Однако эти страны верят пропаганде РФ, которая продолжает пугать Запад.

В частности, американские сенаторы просят Байдена передать Украине дроны Gray Eagle, которые "могут изменить ход войны".

В статье The Washington Post объяснили, почему военные успехи Украины могут стать большой проблемой для США.