США уничтожили базу Ирана, которая контролировала Ормузский пролив

Война США против Ирана / © Getty Images

Реклама

Американские военные заявили, что контроль иранского режима над Ормузским проливом «ослаб» после уничтожения базы, с которой отслеживали движение танкеров.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Центрального командования США (CENTCOM).

Командующий Центрального командования адмирал Брэд Купер заявил об «устойчивом снижении» возможностей Ирана и его Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контролировать движение судов в Ормузском проливе, который является ключевым маршрутом доставки нефти на Ближнем Востоке.

Реклама

«Мы сосредоточены на ликвидации многолетней угрозы Ирана для свободного потока торговли в Ормузском проливе», — сказал он.

По словам адмирала Брэда Купера, недавние атаки США на подземный объект на побережье пролива «уничтожили интеллектуальные вспомогательные пункты и радиолокационные ретрансляции ракет, которые использовались для мониторинга движения судов».

«В результате способность Ирана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе и вокруг него ухудшается», — подчеркнул он.

Напомним, международная коалиция, готовая к решительным действиям для разблокирования стратегически важного Ормузского пролива, существенно расширилась.

Реклама

На начальном этапе готовность к действиям задекларировали лишь лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Японии (позже к ним присоединилась Канада). Теперь перечень стран, поддержавших жесткую позицию в отношении Ирана, стал значительно больше.

Ранее иранские законодатели инициировали законопроект, который предусматривает введение пошлин и сборов для судов, проходящих через стратегический Ормузский пролив.

Тем временем посол США в ООН Майк Волц заявил о возможности «всех вариантов» по развертыванию американских войск на территории Ирана.