Сколько ракет Ирана уничтожили США: разведка раскрыла неожиданные данные

США пока не удалось полностью уничтожить иранские запасы ракетного оружия / © Associated Press

Реклама

Разведка США может с уверенностью подтвердить уничтожение лишь около трети огромного ракетного арсенала Ирана . Почти через месяц после начала военной операции значительная часть иранского оружия остается невредимой или надежно спрятанной в подземных бункерах.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Разногласия в оценках и скрытые арсеналы

По данным источников в американской разведке, статус еще одной трети ракет остается непонятным, хотя бомбардировки, вероятно, повредили или завалили их в подземных туннелях. Аналогичная ситуация наблюдается и с иранскими беспилотниками. Несмотря на заявления президента Дональда Трампа о том, что у Ирана осталось очень мало ракет, Тегеран по-прежнему сохраняет значительные запасы вооружения.

Реклама

Иран продолжает демонстрировать свою боеспособность на практике. Всего за один день он выпустил 15 баллистических ракет и 11 беспилотников по Объединенным Арабским Эмиратам, а также впервые применил ракеты большой дальности для удара по военной базе на острове Диего-Гарсия. Официальные лица США признают, что подземные объекты создают серьезные препятствия.

«Иран – огромная страна. И так же, как ХАМАС и их туннели в Газе, они вкладывали любую помощь, любое экономическое развитие в туннели и ракеты», – отметил министр обороны США Пит Гегсет.

Эскалация конфликта и ответ Израиля

В ответ на непрерывный ракетный террор Тегерана Израиль готовит новый этап операции. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что атаки Израиля на Иран будут только обостряться и расширяться на дополнительные цели.

Глава израильского оборонного ведомства подчеркнул, что руководство страны неоднократно призывало иранский режим прекратить обстрелы гражданского населения. Поскольку предупреждения игнорируются, ЦАХАЛ будет продолжать преследовать командиров и будет методически уничтожать стратегические возможности противника.

Реклама

Возможна наземная операция США

Между тем, в Вашингтоне рассматривают более радикальные сценарии давления. Президент Дональд Трамп обдумывает отправку войск на остров Харк , через который проходит около 90% иранского нефтяного экспорта. Остров расположен в 26 километрах от побережья Ирана, и его захват может нанести сокрушительный экономический удар по Тегерану.

В то же время аналитики предупреждают, что такая высадка может превратиться в настоящую ловушку для американцев, подвергая их постоянным атакам беспилотников и ракет. Чтобы усилить свои позиции для контроля над Ормузским проливом, Пентагон уже прорабатывает отправку дополнительных войск на Ближний Восток в количестве до 10 тысяч военнослужащих с бронетехникой.