США усилили морскую блокаду Ирана: военные перехватили десятки судов

США и Иран / © Getty Images

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Силы Центрального командования США (CENTCOM) продолжают обеспечивать соблюдение морской блокады Ирана . С момента ее восстановления американские военные перехватили ряд торговых судов, связанных с Тегераном.

Об этом сообщило Центральное командование США в соцсети X, пишет "Украинская правда".

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По данным CENTCOM, по состоянию на 28 июля американские военные перенаправили 18 коммерческих судов.

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Кроме того, силы США вывели из строя два судна, а еще два взяли на абордаж. В командовании отметили, что эти действия предпринимаются для обеспечения соблюдения морской блокады Ирана.

Ранее издание Axios сообщало, что командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер рекомендовал прекратить авиационные удары в районе Ормузского пролива. По его оценке, такие операции уже достигли предела своей эффективности.

Иран угрожает Украине: последние новости

Напомним, Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в атаке на судно в Каспийском море. Дипломатическое ведомство заявило, что это якобы было торговое судно и испугало «расширением огня войны». В Тегеране назвали инцидент "актом агрессии".

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил президента Украины Владимира Зеленского в атаке на судно и пригрозил атаками.

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Ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО оценили возможность атаки со стороны Ирана на Украину. Да, официальных данных о такой подготовке пока нет. В то же время в ЦПИ признают, что оружие у Ирана для таких действий потенциально.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос оценил, решится ли Иран ударить по Украине баллистикой.

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