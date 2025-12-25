США усиливают давление на Венесуэлу

Белый дом приказал Вооруженным силам США сосредоточиться на реализации так называемого «карантина» венесуэльской нефти как минимум в течение ближайших двух месяцев.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

По словам собеседника агентства, Вашингтон сейчас делает акцент не на прямом силовом сценарии, а на усилении экономического давления из-за санкций. В Белом доме убеждены, что уже введенные ограничения серьезно подорвали финансовую устойчивость режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Американская сторона оценивает, что если Каракас не пойдет на серьезные уступки США, страна может оказаться в условиях глубокого экономического кризиса уже до конца января.

В середине декабря президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде нефтяных танкеров, подпадающих под санкции и направляющихся в венесуэльские порты или выходящих из них. Он также заявил о готовности наращивать военное присутствие вокруг Венесуэлы, пока Каракас не вернет «нефть, землю и другие похищенные активы».

В Вашингтоне подчеркивают, что эти шаги являются составной частью санкционной политики, а не военной блокадой в классическом понимании. В то же время, фактически такие действия резко усложняют экспорт венесуэльской нефти и усиливают международную изоляцию режима Мадуро.

Ранее сообщалось, что США активизировали военное присутствие в Карибском бассейне вблизи Венесуэлы, опрокинув туда самолеты с подразделениями спецназначения и военное оборудование.

Мы ранее информировали, что глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что Соединенные Штаты продолжат задерживать нефтяные танкеры, выходящие из Венесуэлы или направляющиеся в ее порты, до тех пор, пока власти страны не вернут «все украденные американские активы».