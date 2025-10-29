Реклама

Почти сразу после введения Минфином США санкций против «Лукойла» и «Роснефти» Путин заявил, что это спровоцирует рост мировых цен на нефть, что невыгодно администрации Трампа накануне промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года, ведь цены на топливо на заправках пойдут вверх. Но прогнозы главы Кремля не оправдались.

Действительно, сразу после объявления о новых санкциях мировая цена на нефть выросла примерно на 5%. По состоянию на среду, 29 октября, цены на нефть стабилизировались после трехдневного падения более чем на 2% из-за избытка предложения на рынке и планов ОПЕК+ (Организации стран-экспортеров нефти — Ред.) увеличить добычу. Как видим, блокирование деятельности «Лукойла» и «Роснефти» не спровоцировало резкого увеличения цен на нефть.

В администрации Трампа надеются, что новые санкции заставят Путина согласиться хотя бы на прекращение огня. Но по оценке американской разведки, которую приводит телеканал NBC News, глава Кремля в этом не заинтересован. Более чем когда-либо Путин сейчас решительно настроен продолжать войну против Украины, чтобы одержать победу на поле боя. Поэтому у Трампа говорят, что первые санкции против «Лукойла» и «Роснефти» — это только начало.

Каких еще санкционных шагов ждать от администрации Трампа? Читайте в материале ТСН.ua.

Накануне встречи Трампа и Си в Южной Корее в четверг, 30 октября, посол США при НАТО Мэтью Витакер в эфире Fox News и Bloomberg заявил, что одной из главных тем их переговоров будет «привлечение Китая на сторону мира», чтобы Пекин прекратил помогать Москве продолжать войну против Украины, покупая назначение, например компоненты для БПЛА или технологии для производства ракет.

«Мы ожидаем, что санкции в отношении „Лукойла“ и „Роснефти“ побуждают Путина по крайней мере заключить соглашение о прекращении огня. Но это лишь одна из карт, которую разыгрывает президент Трамп. Есть еще многие другие, которые он собирается разыграть должным образом. Президент Трамп будет продолжать работать до тех пор, пока не разблокирует правильную комбинацию рычагов, чтобы заставить Путина согласиться на прекращение войны», — заверил Мэтью Витакер.

На днях The Wall Street Journal сообщила, что у Трампа на столе уже несколько месяцев лежали три варианта санкций против России: самые сильные — это удар по экономике и руководству РФ; средние — энергетические ограничения; и самые мягкие — более ограниченные шаги. Американский президент избрал второй вариант — санкции против Лукойла, Роснефти и их дочерних компаний. Вдобавок, Трамп отменил анонсированный им же второй саммит с Путиным в Будапеште, подчеркивая, что не будет «тратить на это время».

ТСН.ua уже не раз отмечал, что крупнейшими покупателями российской нефти и нефтепродуктов являются Китай, Индия и Турция. Итого в прошлом году они импортировали энергоресурсов РФ на $174,46 млрд. Для сравнения, к механизму PURL — программы закупок американского оружия для Украины на средства европейских стран, которую координирует НАТО — до сих пор поступило лишь $2 млрд. В воскресенье, 26 октября, в эфире CBS News нефти, а многие китайские нефтеперерабатывающие заводы остановились».

Однако уже во вторник, 28 октября, один из руководителей крупнейшего индийского НПЗ Indian Oil Corp заявил, что завод не прекратит закупку российской сырой нефти. Другие государственные индийские нефтяные компании и НПЗ, по разным сообщениям западных СМИ, как и ряд китайских, приостановили закупки, ожидая разъяснений от своих правительств и поставщиков. Например, крупнейший частный индийский НПЗ Reliance, как отмечает CNN, адаптирует свою работу к новым требованиям и будет полностью соблюдать новые санкции.

По словам экспертов, следует ожидать, что новые американские санкции против «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних компаний снизят поток нефтедолларов в российский бюджет после 21 ноября (конечный срок для завершения всех контрактов, предусмотренный санкциями США). Впрочем, без применения вторичных санкций в отношении нарушителей новые ограничения будут иметь краткосрочный эффект.

«Китайские НПЗ обладают хорошим опытом обхода санкций США. Также важно, что около 900 тыс. баррелей российской сырой нефти в день Китай импортирует по нефтепроводу. И санкции его не тронут. К тому же, частные НПЗ могут скорее возобновить импорт из России, чем государственные. Поэтому фактические объемы сырой нефти, которые окажутся под санкциями, могут быть значительно меньше начальных оценок, но все равно существенными», — считают эксперты Atlantic Council.

Возможное снижение объемов закупки российской нефти Китаем, Индией и Турцией будет определяться и личными переговорами Трампа с лидерами этих трех государств, в том числе новыми торговыми соглашениями Вашингтона с Пекином, Нью-Дели и Анкарой. Относительно КНР после встречи с китайскими коллегами в Малайзии Скотт Бессент заявил, что США и Китай окончательно согласовали рамку соглашения о взаимной торговле и продаже американского филиала китайской соцсети TikTok Соединенным Штатам.

Насчет договоренности с Индией все гораздо сложнее. С августа на некоторые позиции индийского экспорта в США уже действуют 50% тарифы. Не планируется в ближайшее время и торговые переговоры представителей Индии и США. В отличие от визита Путина в Индию, который должен пройти в начале декабря 2025 года. Что касается Турции, ни Вашингтон, ни Анкара также не объявляли никаких дат торговых переговоров в ближайшее время. Впрочем, индийская и турецкая стороны заявляли, что приблизились к соответствующим договоренностям с США.

Неизвестно, удастся Трампу надавить на Китай, Индию и Турцию настолько, чтобы они существенно сократили закупки российских энергоносителей. Ведь без этого санкции против «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних компаний вряд ли подтолкнут Путина, по крайней мере, к прекращению огня. На прошлой неделе глава Кремля уже ответил Вашингтону: сначала Россия провела тренировку сил ядерной триады; а затем Кремль заявил об «успешном испытании ракеты „Буревестник“ с якобы ядерной силовой установкой и „подводного аппарата с ядерной энергетической установкой „Посейдон“.

Какие же могут быть дальнейшие санкции администрации США против России, если Путин продолжит ядерные угрозы, отказываясь от реальных переговоров с Трампом об урегулировании войны? Могут ли США передать Украине американские дальнобойные ракеты «Томагавк», о чем в последнее время было так много разговоров? Чиновники администрации США этого не исключают, однако напоминают, что у Европы также есть свои дальнобойные возможности (например, немецкие дальнобойные ракеты Taurus– Ред.), которые может предоставить Украине. К тому же, в Вашингтоне ждут решения ЕС по использованию замороженных российских активов — предоставление Украине «репарационного займа» на 140 млрд евро под «залог» обездвиженных денег ЦБ РФ.

К тому же, как писал ТСН.ua, свой бюджет войны Россия пополняет не только за счет продажи энергоресурсов. В 2024 году Евросоюз импортировал российские удобрения на 2,2 млрд евро (что на 33% больше, чем в 2023-м), США — на $1,3 млрд. В прошлом году ЕС также купил российского никеля на 1,2 млрд евро, учитывая то, что в 2024 году США и Британия ввели его в полном объеме. Вдобавок США до сих пор покупают у России уран и плутоний, а Евросоюз — железо и сталь.