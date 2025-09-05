США ускорили производство и поставку Украине новых ракет ERAM: когда прибудет первая партия

Ракеты / Иллюстративные фото / © Associated Press

США ускоряют разработку и производство новых недорогих крылатых ракет большой дальности ERAM, позволяющих Украине поражать цели глубоко в тылу врага.

Об этом сообщает Aviation Week.

"Эта целевая группа взяла на вооружение принципиально другой подход к разработке оружия, привлекая нетрадиционных поставщиков с опытом в цифровом проектировании, модульном дизайне и способностью быстро наращивать темпы производства", - говорится в отчете комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил.

Быстрые темпы производства

Новая ракета ERAM была разработана всего за 14 месяцев с момента объявления конкурса. Это стало возможным благодаря новой организации, созданной ВВС США, которая имеет бюджет в $225 млн и ускорен процесс закупок.

Планируется, что первая партия из 840 модулей ERAM будет поставлена до конца октября 2026 года. Эта партия будет состоять из двух разных конструкций, производимых компаниями CoAspire и Zone 5 Technologies.

Новое оружие для Украины

Белый дом официально одобрил продажу Украины до 3550 ракет ERAM. В сообщении Агентства по безопасности и оборонному сотрудничеству, направленном в Конгресс, подтверждается, что эти ракеты могут использоваться из украинских истребителей F-16 и МиГ-29.

Хотя Украина получила разрешение на закупку значительного количества ракет, первая производственная партия меньше. Кроме ERAM, Управление ВВС США работает над другими проектами, включая новую систему вооружения, которая может быть загружена на специальные поддоны и сбрасываться с самолетов Lockheed C-130 или Boeing C-17.

Напомним, Белый дом одобрил поставки Украине ракет-бомб ERAM . Они способны уничтожать самолеты, ракеты и корабли на расстоянии 450 км.