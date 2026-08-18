США ускоряют производство ракет Tomahawk: заключен контракт на $22,9 млрд

Запуск ракеты Tomahawk / © Associated Press

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Министерство войны США заключило масштабный контракт с компанией Raytheon (входит в RTX) на сумму 22,9 млрд дол. Документ предусматривает ускоренное производство дальнобойных ракет Tomahawk для нужд американских ВМС.

Об этом сообщили в Министерстве войны.

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Заместитель министра войны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Майкл П. Даффи заявил, что американское ведомство призвало оборонную промышленность увеличить производство боеприпасов, и RTX отреагировала на этот запрос.

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«Этот контракт на Tomahawk повышает нашу способность оснащать объединенные силы, гарантируя, что наши военнослужащие никогда не окажутся в ситуации, когда противник будет иметь равные шансы на победу», — отметил Даффи.

Ожидается, что соглашение позволит оперативно предоставить американским военным необходимые средства для реагирования на современные угрозы. В то же время, контракт должен обеспечить оборонным компаниям стабильность, необходимую для расширения штата, увеличения производственных объемов и усиления цепей поставки.

Кроме того, соглашение отвечает Стратегии трансформации закупок Министерства войны. Она предполагает ускорение поставок критически важных систем вооружения и сокращение времени, необходимого для их приобретения.

«Эта знаковая инвестиция в размере 22,9 миллиарда долларов позволит с беспрецедентной скоростью ускорить поставки ракет Tomahawk нашим военнослужащим», — заявил и.о. министра ВМС США Хунг Као.

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Напомним, Пентагон объявил о масштабировании оборонной промышленности и заключил соглашения с Boeing и RTX, чтобы ускорить выпуск компонентов для корабельных ракет-перехватчиков SM-3 Block IB и SM-3 IIA, которые являются основой систем ПРО Aegis. Как отметил Даффи, это решение направлено на стабилизацию цепей поставок, обеспечение войск необходимыми боеприпасами и перевод оборонной базы на военные рельсы.

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