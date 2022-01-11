США установили мировой рекорд по количеству новых COVID-больных

Число пациентов, госпитализированных с COVID-19, в США также достигло нового максимума.

В США в понедельник, 10 января, зафиксировали по меньшей мере 1,1 миллиона новых случаев заболевания COVID-19, что является новым мировым рекордом.

Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщает Reuters.

Отмечается, что суточный прирост заражений в стране достиг не менее 1,13 миллиона. "Это самый высокий ежедневный показатель среди всех стран мира", — говорится в материале.

Предыдущий рекорд США установили 3 января, когда за сутки подтвердили 1,03 миллиона инфицирований.

Тем временем среднее недельное количество новых случаев коронавируса утроилось за две недели и достигло более 700 тысяч больных в день. В то же время, указывают в издании, не все штаты сообщили новые данные по COVID-заболеваемости, поэтому "окончательная цифра, вероятно, будет еще выше".

Новый рекорд США зафиксировали в тот же день, когда количество пациентов, госпитализированных с COVID-19, достигло нового максимума, увеличившись вдвое за три недели.

Так, в понедельник из-за коронавируса госпитализировали более 135,5 тыс. американцев, что превышает рекорд января прошлого года, когда за сутки в больницу попал 132 051 пациент с коронавирусом.

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