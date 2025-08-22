США устроили массовую проверку владельцев виз: кто под угрозой депортации

Виза США / © Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа объявила 21 августа о масштабной проверке более 55 млн иностранцев, у которых есть действующие американские визы. Цель — выявить нарушения, которые могут стать основанием для депортации. Это очередной шаг в рамках политики усиления контроля за мигрантами, которые легально находятся в стране.

Об этом сообщает Associated Press.

В ответе на запрос журналистов Государственный департамент США уточнил, что все владельцы виз, включая туристов из разных стран, проходят «непрерывную проверку», которая позволяет выявлять основания для отказа во въезде или пребывании в Штатах.

Если найдутся соответствующие данные, виза будет аннулирована, а иностранца, находящегося в США, могут депортировать.

С начала президентства Трампа основной акцент делался на высылке нелегалов, а также на проверке студенческих и обменных виз. Однако новая практика распространяется на более широкий круг мигрантов, в том числе тех, у кого были все законные основания находиться в стране.

Эксперт Института миграционной политики Джулия Геллатт объяснила, что цифра в 55 млн может охватывать также туристов с многократными визами, которые сейчас находятся за рубежом. Она поставила под сомнение целесообразность расходования ресурсов на проверку тех, кто, вероятно, не планирует возвращаться в США.

В Госдепе отметили, что основаниями для действий могут быть:

превышение срока пребывания,

криминальная деятельность,

угроза общественной безопасности,

участие в терроризме или поддержка террористических группировок.

«Мы проверяем всю доступную информацию в пределах нашего контроля, включая данные правоохранительных и иммиграционных органов, а также любые другие факты, которые могут появиться после выдачи визы и свидетельствовать о возможной непригодности», — говорится в заявлении.

Визы для дальнобойщиков отменяют

Отдельно Госдепартамент подтвердил прекращение выдачи рабочих виз для водителей большегрузных фур. Об этом 21 августа заявил госсекретарь Марко Рубио в соцсети X. Он подчеркнул, что изменения вступили в силу немедленно.

«Растущее количество иностранных водителей, управляющих большими грузовиками на дорогах США, подвергает опасности жизни американцев и подрывает благосостояние американских дальнобойщиков», — написал Рубио.

Администрация Трампа уже ранее начала требовать от водителей обязательного знания английского языка, чтобы повысить безопасность движения. В Министерстве транспорта объяснили, что такая мера появилась после ДТП, где недостаточное знание языка могло быть причиной трагедий.

Впоследствии Госдепартамент сообщил, что приостановил выдачу этих виз, чтобы пересмотреть «протоколы скрининга и проверки».

Массовая проверка виз — новый уровень контроля

Проверка всех владельцев американских виз стала масштабным расширением политики, которая сначала касалась только студентов, подозреваемых в пророссийской, антиизраильской или про-палестинской активности.

По словам чиновников, теперь проверки будут охватывать:

соцсети владельцев виз;

правоохранительные и миграционные данные из стран происхождения;

нарушение законов в США.

Кроме того, внедряются новые инструменты сбора информации, в частности обязательное отключение настроек приватности на телефонах и приложениях во время собеседования.

Напомним, в начале августа Госдеп США ввел новое правило: для получения туристических и бизнес-виз в некоторых странах претенденты должны будут вносить денежный залог от 5 000 до 15 000 долл. Это решение направлено на борьбу с нарушениями визового режима и должно гарантировать, что иностранцы покинут территорию США после окончания срока действия визы.