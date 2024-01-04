США утилизируют сотни ATACMS, которые можно было бы передать Украине – Newsweek

По словам экспертов, если двигатель ракеты сохранен в надлежащем состоянии, срок хранения ATACMS может быть больше заявленного производителем.

В США планируют утилизировать сотни ракет M39 и M39A1 и установок ATACMS с разными радиусами действия и боеголовками, в которых заканчивается срок эксплуатации, однако которые еще можно было бы передать Украине.

Об этом сообщает Newsweek.

Из-за истекания срока годности США планируют утилизировать сотни установок ATACMS и ракеты M39 и M39A1 производства компании Lockheed Martin.

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По словам экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса и экс-спецсоветника главнокомандующего ВСУ Дэниела Райса, эти ракеты являются "прекрасным легальным высокоточным кассетным оружием". Оба считают, что ее можно использовать дешевле и с большей пользой, вместо того чтобы тратить государственные средства на планируемую утилизацию.

"Эти ракеты можно отправить в Украину, которая бы очень эффективно использовала их против армии России", — сказал Райс, заверив, что срок годности — не проблема.

"Их изымают из складов, потому что заменяют современными и эффективными, но в Украине они могли бы еще хорошо поработать", — отметил экс-советник Валерия Залужного.

Райс добавил, что эти ракеты могут иметь решающее значение для военных усилий Украины: "М39 придают дальность, точность и летальность, которых Украине не хватает без них".

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Отказ от предоставления ATACMS, которые хотят утилизировать – скорее политическое решение

По словам Ходжеса, многое зависит от того, насколько давно истек срок годности оружия. Ракета может быть годна еще много лет после этой даты. По мнению американского военного экс-командующего, отказ от предоставления ATACMS из-за срока годности станет не безопасным, а скорее политическим решением.

Мнение Ходжеса разделяет научный сотрудник Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц, специализирующийся на вопросах обороны и военного анализа на Ближнем Востоке. По словам Хинца, срок годности – не всегда точный показатель того, можно ли считать ракету боеспособной.

Издание отметило, что осенью 2023 года Украина получила ракеты ATACMS типа Block I с радиусом действия около 160 км. По данным журналистов, около 1650 таких ракет были изготовлены за десятилетие с момента их появления на вооружении США. На американских складах до сих пор имеется 1114 ракет M39 и M39A1, многие из которых использовались в американских операциях или были модифицированы.

По словам эксперта, ключевой момент – сохранение в надлежащем состоянии двигателя твердотопливной ракеты. В таком случае срок хранения ATACMS может быть больше заявленного производителем.

Есть "десятки тысяч" устаревших ракет, которые Украина еще могла бы запускать из HIMARS

Райс утверждает, что есть "десятки тысяч" устаревших ракет разных типов, которые Украина могла бы запускать из систем HIMARS, и которые США собираются утилизировать.

По мнению военного, имея достаточное количество ракет М39, Украина может разбить вражеские наземные линии поставок в оккупированный Крым и уничтожить военные объекты РФ на захваченных территориях в районе Азовского моря.

ATACMS позволят Украине сделать "первоочередными целями" для атак российские базы, инфраструктуру и военные формирования на десятках тысяч квадратных километров.

По словам Ходжеса, кассетный вариант ракеты имеет меньшую дальность и не подходит для поражения инфраструктуры или объектов оккупантов, например, в Севастополе. По его мнению, Украине необходимо большее количество ATACMS, и Ходжес не видит "веских причин не передать ей это оружие".

К слову, в декабре стало известно, что в сухопутные войска США поступила первая партия высокоточных оперативно-тактических ракет PrSM (Precision Strike Missile), которые в перспективе должны заменить ATACMS с дальностью 300 км.

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