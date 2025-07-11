США увеличат помощь Украине в следующем году: что известно о проекте оборонного бюджета

Комитет Сената США поддержал увеличение военной помощи Украине / © Unsplash

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Комитет Сената США по вооруженным силам 9 июля 2025 года одобрил выделение 500 миллионов долларов на безопасность помощи Украине.

Об этом сообщает Reuters.

NDAA — это ежегодный политический законопроект, который санкционирует уровни финансирования и предоставляет полномочия вооруженным силам США.

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Законопроект, одобренный комитетом Сената 26 голосами "за" и 1 голосом "против", включает положения о продолжении Инициативы содействия безопасности Украины до 2028 года. Авторизованное финансирование увеличивается до 500 миллионов долларов по сравнению с 300 миллионами долларов в 2025 году. Эта инициатива направлена на усиление обороноспособности Украины, противостоящей полномасштабному вторжению российской армии уже более трех лет.

Законопроект также запрещает противоречивую просьбу, сделанную в июньском бюджетном запросе президента США Дональда Трампа, о списании флота самолетов A-10 ВВС США. Проект требует, чтобы инвентаризация A-10 не опускалась ниже 103 самолетов в 2026 финансовом году, что обеспечит продолжение эксплуатации этих самолетов непосредственной авиационной поддержки.

Проект закона пройдет все этапы принятия в ближайшие месяцы. Палата представителей пока оставила поддержку Украины на уровне 300 миллионов долларов в своей версии документа.

NDAA предусматривает общий объем финансирования национальной обороны в размере 925 миллиардов долларов, из которых 878,7 миллиарда долларов выделяется Министерству обороны и 35,2 миллиарда долларов Министерству энергетики. Законопроект также разрешает расходы до 6 миллиардов долларов в рамках общего разрешения на передачу средств для более непредвиденных приоритетных нужд.

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Кроме Украины, NDAA касается различных глобальных вызовов безопасности, в частности угрозы со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи. Он подчеркивает необходимость технологических достижений в таких областях, как искусственный интеллект, беспилотные технологии и гиперзвуковое оружие для поддержания преимущества США в военной сфере.

Напомним, дипломат Бессмертный объяснил, почему США тормозят поставки оружия Украине. По его мнению, ситуация, которую кажется хаотичной, на самом деле имеет стратегическую подоплеку — Пентагон завершает разработку новой оборонной стратегии США, а значит, настоящие решения еще впереди.