США увеличивают производство вооружения: Трамп раскрыл детали плана

Трамп обещает увеличить производство «изысканного» оружия в 4 раза.

Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп провел встречу с руководителями ведущих американских оборонных компаний, по итогам которой было объявлено о планах в четыре раза увеличить выпуск вооружения «изысканного класса» (Exquisite Class).

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social, передает Lockheed Martin.

Детали договоренностей и привлеченные компании

По словам президента, целью наращивания мощностей является максимально быстрое достижение «высоких показателей количества» производимого оружия. В переговорах приняли участие генеральные директора таких гигантов, как BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3 Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon.

Дональд Трамп подчеркнул, что процесс расширения промышленной базы стартовал заранее:

«Расширение началось за три месяца до встречи, и работа заводов и производство многих видов этого оружия уже продолжаются», — заявил он.

Использование боеприпасов и новые заказы

Президент также прокомментировал состояние запасов вооружения и их применение в операциях за рубежом.

«У нас фактически неограниченный запас боеприпасов среднего и выше среднего класса, которые мы используем, например, в Иране, и недавно использовали в Венесуэле. Несмотря на это, мы также увеличили заказы и на этих уровнях», — подчеркнул Трамп.

Сообщение Дональд Трампа. / © Скриншот

Сообщение Дональд Трампа. / © Скриншот

Развитие промышленной сети

Встреча завершилась договоренностью о проведении следующего раунда переговоров спустя два месяца. По информации президента, в разных штатах страны уже начался процесс подачи заявок на размещение новых заводов для выполнения этих оборонных заказов.

Ранее корпорация Lockheed Martin подтвердила начало работы по увеличению выпуска критически важных боеприпасов, отметив, что этот процесс координируется министром обороны Питом Гегсетом и замминистра Файнбергом.

Сообщение в сети Х / © Скриншот

Сообщение в сети Х / © Скриншот

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил Кубу «следующей задачей» после Ирана и анонсировал новое соглашение.

Кроме того, Трамп частно обсуждает развертывание наземных войск в Иране для стратегических целей.

