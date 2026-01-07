- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 443
- Время на прочтение
- 2 мин
США ужесточили блокаду незаконной торговли нефтью: Хегсет сделал "последнее предупреждение"
Министр обороны США Пит Хегсет выступил с жестким предупреждением о торговле энергоносителями.
Вашингтон демонстрирует решительность в перекрытии нелегальных путей экспорта нефти, питающих диктаторские режимы. Глава Пентагона Пит Хегсет сделал безапелляционное заявление, фактически объявив охоту на все суда, участвующие в незаконной перевозке ресурсов.
Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.
Хегсет подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают обеспечивать блокаду против всех судов «теневого флота», которые воруют у народа Венесуэлы для финансирования незаконной деятельности.
"Разрешена будет только законная и легальная торговля энергоносителями, определенная США", - подчеркнул министр.
Слова должностного лица подкреплены реальными действиями на море. В среду, 7 января, на рассвете американские военные провели успешную операцию в Карибском море. Южное командование США (SOUTHCOM) сообщило о перехвате танкера Sophia. Судно, которое американцы назвали "лицом без гражданства" из "теневого флота", занималось незаконной деятельностью в международных водах. Сейчас береговая охрана США конвоирует его в американский порт для дальнейших решений.
Как сообщает CBS News, танкер Sophia шел под флагом Камеруна и перевозил нефть из Венесуэлы. Американские чиновники признали судно нарушающим эмбарго.
Еще более драматические события развернулись в Северной Атлантике. Там американские силы захватили нефтяной танкер Marinera (бывшее название Bella-1). Это судно, ранее ходившее под флагом Панамы, изменило регистрацию на русский и пыталось скрыться под защитой РФ. По данным источников, Россия даже отправила подлодку для сопровождения танкера, когда за ней начали следить США. Тем не менее, американцы выполнили ордер федерального суда и взяли судно под контроль.