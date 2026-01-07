США ужесточили блокаду незаконной торговли нефтью: Хегсет сделал "последнее предупреждение"

Министр обороны США Пит Хегсет

Вашингтон демонстрирует решительность в перекрытии нелегальных путей экспорта нефти, питающих диктаторские режимы. Глава Пентагона Пит Хегсет сделал безапелляционное заявление, фактически объявив охоту на все суда, участвующие в незаконной перевозке ресурсов.

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

Хегсет подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают обеспечивать блокаду против всех судов «теневого флота», которые воруют у народа Венесуэлы для финансирования незаконной деятельности.

"Разрешена будет только законная и легальная торговля энергоносителями, определенная США", - подчеркнул министр.

Слова должностного лица подкреплены реальными действиями на море. В среду, 7 января, на рассвете американские военные провели успешную операцию в Карибском море. Южное командование США (SOUTHCOM) сообщило о перехвате танкера Sophia. Судно, которое американцы назвали "лицом без гражданства" из "теневого флота", занималось незаконной деятельностью в международных водах. Сейчас береговая охрана США конвоирует его в американский порт для дальнейших решений.

Как сообщает CBS News, танкер Sophia шел под флагом Камеруна и перевозил нефть из Венесуэлы. Американские чиновники признали судно нарушающим эмбарго.

Еще более драматические события развернулись в Северной Атлантике. Там американские силы захватили нефтяной танкер Marinera (бывшее название Bella-1). Это судно, ранее ходившее под флагом Панамы, изменило регистрацию на русский и пыталось скрыться под защитой РФ. По данным источников, Россия даже отправила подлодку для сопровождения танкера, когда за ней начали следить США. Тем не менее, американцы выполнили ордер федерального суда и взяли судно под контроль.