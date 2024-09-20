США в 2022 году подготовили сценарий удара по войскам РФ в случае применения ядерного оружия по Украине: что известно

Россию удалось отговорить от использования ядерного оружия благодаря жесткой, но в то же время осторожной позиции США, подкрепленной поддержкой других стран.

Бывший директор Центрального разведывательного управления Дэвид Петреус подтвердил, что в 2022 году США предупредили Россию – в случае использования ядерного оружия против Украины Вашингтон вступит в войну. России также был подробно описан возможный удар по ее военным силам.

Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщило польское издание Onet.

Отмечается, что в 2022 году Петреус заявлял американским СМИ о готовности США уничтожить весь Черноморский флот России, а также все находящиеся на украинской территории российские наземные и воздушные силы.

По словам бывшего главы ЦРУ, США могли бы предпринять такие действия, если бы Россия применила тактическое ядерное оружие против Украины или даже в безлюдной зоне. Он подчеркнул, что его тогдашнее заявление было не личным мнением, а непубличной позицией Белого дома.

Как пишет издание, Вашингтон не стал угрожать Москве напрямую, поэтому передал свое предупреждение через Дэвида Петреуса. В коммюнике, которое он передал российской стороне, содержалось подробное описание удара по российским целям с использованием сотен крылатых ракет, которые были бы запущены с американских самолетов и подлодок.

По словам экс-главы ЦРУ, даже если некоторые союзники, например Германия, не соглашались бы с таким шагом, это не повлияло бы на решение США. Петреус отметил, что "Берлин не будет иметь права голоса", а Соединенные Штаты напомнят всем в НАТО, "кто принимает решения в Альянсе".

Дэвид Петреус также уверен, что Россию удалось отказать от использования ядерного оружия благодаря жесткой, но в то же время осторожной позиции США, подкрепленной поддержкой других стран.

8 сентября 2024 года глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что в 2022 году, в момент осеннего контрнаступления ВСУ, существовал реальный риск нанесения страной-агрессором Россией удара тактическим ядерным оружием по Украине.

Напомним, 12 сентября, президент государства-агрессорки Владимир Путин в комментарии российским пропагандистам заявил, что применение украинской армией западного оружия большой дальности для ударов по территории России будет означать непосредственное участие стран НАТО в боевых действиях и пригрозил принять решения, которые будут "соответствовать созданным угрозам". На следующий день слова кремлевского диктатора почти дословно повторил представитель РФ в ООН Василий Небензя.

14 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ и главный рупор Кремля в соцсетях Дмитрий Медведев написал, что Россия понимает опасность и необратимость ядерного конфликта и выражает терпение пересечения "красных линий", в частности в связи с событиями в Курской области. Но при этом пригрозил, что "любому терпению может прийти конец".

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также решил напомнить западным союзникам Украины о "красных линиях", которые нельзя пересекать.

В Сеть попали секретные документы России по ядерным ударам

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