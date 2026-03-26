США в ближайшее время начнут наземную операцию в Иране — WSJ

В США растут сигналы о возможной наземной операции против Ирана, о чем заявляют отдельные республиканцы в Конгрессе.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Американские военные / © Associated Press

Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наземную операцию на территории Ирана.

Об этом сообщил в соцсети Х журналист Алекс Ворд.

По его словам, ответные сигналы прозвучали по меньшей мере от трех источников среди представителей республиканцев в Конгрессе США.

«По меньшей мере, трое республиканцев из Конгресса, в том числе главы комитетов по вопросам вооруженных сил Палаты представителей и Сената, недвусмысленно намекают на то, что наземная операция в Иране планируется и может начаться в ближайшее время», — говорится в заявлении журналиста.

Ранее сообщалось, что Иран в последние недели существенно усилил оборону стратегически важного острова Харг, готовясь к возможному военному сценарию со стороны США.

Мы ранее информировали, что Иран открыл важный для транспортировки нефти Ормузский пролив для судоходства, но только для «дружественных» стран, среди которых — Китай и Россия.

