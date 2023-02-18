США в Мюнхене официально обвинили Россию в совершении военных преступлений в Украине

Заметим, что это официальное решение, принятое в результате юридического анализа, не влечет немедленных последствий для войны.

В администрации президента США пришли к выводу, что Россия совершила "преступления против человечности" в течение года своей войны против Украины.

Об этом вице-президент США Камала Харрис заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Reuters.

"В случае с действиями России в Украине мы рассмотрели доказательства, мы знаем правовые нормы, и нет никаких сомнений: это преступления против человечности", – сказала вице-президент.

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"И я говорю всем тем, кто совершил эти преступления, и их начальникам, причастным к этим преступлениям, вы будете привлечены к ответственности", — подчеркнула она.

Издание отметило, что это официальное решение, принятое в результате юридического анализа Госдепартамента США, не влечет немедленных последствий для войны. Однако Вашингтон надеется, что решение поможет еще больше изолировать президента РФ Владимира Путина и активизировать юридические усилия по привлечению к ответственности членов его правительства через международные суды и санкции.

Харрис также назвала "варварскими и бесчеловечными" множество жертв, найденных в Буче вскоре после вторжения РФ в феврале 2022 года; взрыв 9 марта в роддоме Мариуполя, когда погибли три человека, в том числе ребенок; сексуальное насилие российского солдата над четырехлетним ребенком, о чем говорится в отчете ООН.

Харрис также проинформировала, что поддерживаемые со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) организации задокументировали более 30 тыс. случаев военных преступлений с момента российского вторжения.

"Давайте согласимся все: от имени всех жертв, как известных, так и неизвестных, должно победить правосудие", — подчеркнула вице-президент США.

Заметим, что администрация американского президента стремится привлечь к ответственности военных преступников, и США уже потратили на эти усилия около 40 млн. долл. Администрация сейчас работает с Конгрессом по получению дополнительных 38 млн дол. на соответствующие усилия.

"Если Путин думает, что сможет нас переждать, он очень ошибается. Время не на его стороне", – заверила Харрис.

Напомним, в Сенат США повторно была внесена резолюция о признании геноцидом украинского народа действий России в Украине. Документ готов ко вынесению на голосование.

Накануне в Мюнхене сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Конгресс организует необходимую базу, чтобы помочь Европе создать трибунал по расследованию военных преступлений российской агрессии.

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