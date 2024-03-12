США в новом пакете помощи готовятся передать Украине партию ракет ATACMS — Politico

Белый дом 12 марта объявит о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 300 миллионов долларов, включающем ряд армейских тактических ракетных систем.
Новый пакет помощи Украине от США, вероятно, будет включать несколько противопехотных комплексов, более старой версии ATACMS, пролетающих 100 миль (более 160 км) и несущих боеголовки, которые имеют сотни кассетных бомб.
Об этом пишет Politico.
По словам анонимных американских чиновников, транш также будет включать в себя дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и управляемых реактивных систем залпового огня. Отметим, что США отправили первую партию ATACMS средней дальности в сентябре 2023 года.
Пакет будет оценен в 300 миллионов долларов. Представитель министерства обороны США объяснил, что Пентагон смог использовать сэкономленные средства от предыдущего армейского контракта на украинское оружие. И хотя украинцы получат новое вооружение, этот пакет будет только временным решением.
Эта новость появилась в тот момент, когда Конгресс остановил одобрение дополнительного запроса президента Джо Байдена, включающего дополнительное финансирование войны в Украине, а также помощь Израилю и Тайваню. Пентагон не может послать Киеву дополнительные вооружения с декабря, когда у него кончились деньги на пополнение запасов.
Напомним, ранее о новом пакете помощи Украине от США сообщило издание Reuters со ссылкой на собственные источники в американском правительстве. Однако речь шла о пакете стоимостью 400 миллионов долларов, а не 300 миллионов.
Кроме того, в Конгрессе готовят альтернативный двухпартийный законопроект. Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол считает, что спикер Майк Джонсон поддержит законодательную инициативу и вынесет законопроект на голосование уже в конце марта.
Читайте также: