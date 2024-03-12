США в новом пакете помощи готовятся передать Украине партию ракет ATACMS — Politico

Новый пакет помощи Украине от США, вероятно, будет включать несколько противопехотных комплексов, более старой версии ATACMS, пролетающих 100 миль (более 160 км) и несущих боеголовки, которые имеют сотни кассетных бомб.

Об этом пишет Politico.

По словам анонимных американских чиновников, транш также будет включать в себя дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и управляемых реактивных систем залпового огня. Отметим, что США отправили первую партию ATACMS средней дальности в сентябре 2023 года.

Пакет будет оценен в 300 миллионов долларов. Представитель министерства обороны США объяснил, что Пентагон смог использовать сэкономленные средства от предыдущего армейского контракта на украинское оружие. И хотя украинцы получат новое вооружение, этот пакет будет только временным решением.

Эта новость появилась в тот момент, когда Конгресс остановил одобрение дополнительного запроса президента Джо Байдена, включающего дополнительное финансирование войны в Украине, а также помощь Израилю и Тайваню. Пентагон не может послать Киеву дополнительные вооружения с декабря, когда у него кончились деньги на пополнение запасов.

Напомним, ранее о новом пакете помощи Украине от США сообщило издание Reuters со ссылкой на собственные источники в американском правительстве. Однако речь шла о пакете стоимостью 400 миллионов долларов, а не 300 миллионов.

Кроме того, в Конгрессе готовят альтернативный двухпартийный законопроект. Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол считает, что спикер Майк Джонсон поддержит законодательную инициативу и вынесет законопроект на голосование уже в конце марта.

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