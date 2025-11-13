США в ответ на бахвальство Путина показали ядерную ракету-невидимку

Бомбардировщик B-52H с ядерной ракетой-невидимкой / © Defense News

После заявлений президента РФ Владимира Путина о совершенствовании российского ядерного арсенала США продемонстрировали свою ракету-невидимку, разработанную в рамках секретного проекта программы модернизации ядерного оружия.

Об этом сообщает специализированный портал Defense News.

В Калифорнии во время полета был сфотографирован бомбардировщик B-52H, под крылом которого было необычное оружие.

Военные эксперты определили ее как новую ядерную стелс-ракету AGM-181 Long-Range Stand-Off (LRSO). Появление этой ракеты называют «скачком в новую эпоху стратегического ядерного сдерживания: она меньше по размеру, незаметнее и гораздо более смертоносная, чем ее предшественница».

Это первая публичная демонстрация AGM-181 LRSO, а оранжевая маркировка самолета указывает на то, что это был официальный испытательный, а не тренировочный полет, отмечает издание.

По словам авиационного фотографа Иана Реккио, B-52 сначала летел довольно низко, а затем поднялся на высоту около 1,5 км, что позволило наблюдателям хорошо рассмотреть его вооружение.

Аналитики считают, что публичная демонстрация этого оружия была тонким напоминанием о том, что США завершают модернизацию своей ядерной триады.

Что известно о новой ракете-невидимке

AGM-181 является ракетой, изготовленной по технологии стелс, что позволяет избежать обнаружения вражескими радарами. Она летит на дозвуковой скорости, повторяя рельеф местности, что также помогает оставаться незаметной.

Ракета несет термоядерную боеголовку W80-4 мощностью от 5 до 150 килотонн в тротиловом эквиваленте. Бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность около 15 килотонн.

При дальности полета более 2400 км новая ракета позволяет американским бомбардировщикам наносить удары из-за пределов досягаемости даже самых современных систем противовоздушной обороны.

Напомним, что российский президент Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» и сообщил о ее развертывании.

Впоследствии кремлевский глава также заявил об испытании ядерной торпеды «Посейдон», которая, по его словам, не имеет аналогов в мире по скорости и глубине хода.

Испытания двух мощных носителей ядерного оружия — крылатой ракеты «Буревестник» и подводного БпЛА «Посейдон» — аналитики считают четким сигналом России США. Демонстрацией своего ядерного арсенала Кремль пытается заставить Вашингтон сесть за стол переговоров и принять более широкие условия РФ, которые выходят за пределы войны в Украине.

В конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия.