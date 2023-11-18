США – в шаге от начала Третьей мировой, страна может проиграть войну: Foreign Policy

Если Китай нападет на Тайвань, то ситуация может быстро перерасти в глобальную войну на трех фронтах.

США находятся в шаге от мировой войны, которую они могут проиграть. В двух из трех наиболее стратегически важных регионах мира существуют серьезные конфликты, требующие внимания США. Если Китай решит напасть на Тайвань, ситуация может быстро перерасти в глобальную войну на трех фронтах, в которую прямо или косвенно будут вовлечены США.

Об этом пишет Foreign Policy.

"В случае вторжения Китая на Тайвань, Соединенным Штатам будет тяжело отразить нападение, обеспечивая при этом поток помощи Украине и Израилю", — говорится в статье.

Как пишет автор статьи, пришло время по-настоящему срочно мобилизовать США, их оборону и союзников для борьбы с тем, что может стать мировым кризисом нашего времени.

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Худшим сценарием является эскалация войны по меньшей мере на трех крупных театрах войны, в которой будут участвовать слабо растянутые вооруженные силы США вместе с плохо оснащенными союзниками, которые в большинстве своем не способны защитить себя от крупных промышленных государств. Ведение этой борьбы потребует масштабов национального единства, мобилизации ресурсов и готовности к жертвам, которые американцы и их союзники не видели поколениями.

"Поскольку Россия мобилизуется для длительной войны в Украине, соблазн Китая будет расти сделать шаг на Тайвань. Пекин уже испытывает Вашингтон в Восточной Азии, зная, что Соединенным Штатам будет трудно справиться с третьим геополитическим кризисом. Если война все-таки начнется, Соединенные Штаты обнаружат, что некоторые очень важные факторы внезапно действуют против нее", — говорится в материале

В случае нападения Китая на Тайвань Соединенным Штатам будет тяжело отразить атаку, сохраняя поток поддержки Украины и Израиля.

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Соединенные Штаты раньше вели многофронтовые войны. Но в прошлых конфликтах они всегда могли превзойти своих оппонентов. Однако сейчас это уже не так.

"Китайский флот уже превосходит американский по количеству кораблей, и он увеличивается на величину, эквивалентную всему французскому Военно-морскому флоту (около 130 кораблей, по словам начальника штаба ВМС Франции) ежегодно".

Еще один немаловажный момент – деньги. В прошлых конфликтах Вашингтон мог легко превзойти оппонентов по расходам. Во время Второй мировой войны соотношение государственного долга США к ВВП почти удвоилось: с 61% ВВП до 113%.

Сегодня Соединенные Штаты вступят в конфликт с долгом, уже превышающим 100% ВВП. Если предположить, что темпы роста экономики будут такими же, как и во время Второй мировой войны, вполне разумно ожидать, что долг может вырасти до 200% ВВП или выше.

Глобальный конфликт приведет к другим опасностям. Два соперника США – Россия и Иран – являются крупными производителями нефти. В одном из недавних докладов говорится, что длительное закрытие Ормузского пролива на фоне более широкого конфликта на Ближнем Востоке может привести к тому, что цены на нефть превысят $100 за баррель, что существенно усилит инфляционное давление.

Китай является основным собственником долга США и устойчивая распродажа со стороны Пекина может привести к повышению доходности американских облигаций и создать дополнительную нагрузку на экономику. Разумно предположить, что американцы столкнутся с нехваткой всего – от электроники до строительных материалов.

"Соединенные Штаты должны напрячь все нервы, чтобы подготовиться к этому сценарию в надежде сдержать конфликт, но гарантировать, что американцы будут готовы к нему, если он случится. Эффективная подготовка — это путь к улучшению сдерживания; шаги по повышению готовности к войне посылают противникам четкий сигнал о том, что агрессия более рискована для них самих, чем стабильность и мир", – пишет автор публикации.

Непосредственным приоритетом для Соединенных Штатов должно быть обеспечение того, чтобы Украина, Израиль и Тайвань имели оружие, необходимое для защиты.

Это будет невозможно, если Соединенные Штаты не приведут в порядок свою оборонно-промышленную базу. С начала полномасштабной войны России против Украины общее производство оборонной продукции США выросло всего на 10%.

Ситуация настолько серьезная, что Вашингтону, возможно, придется применить Закон об оборонном производстве и начать перевод части гражданской промышленности на военные цели. Даже тогда правительству США, возможно, придется предпринять драконовские шаги, включая перенаправление материалов, предназначенных для потребительской экономики, расширение производственных мощностей и пересмотр экологических норм, усложняющих производство военных материалов, чтобы "подготовить промышленную базу США к мобилизации".

Очевидно, что Вашингтону придется увеличить расходы на оборону. Чтобы подготовиться к войне без увеличения долга, Вашингтону придется сократить расходы на социальные программы, пользующиеся широкой поддержкой населения.

Союзникам США также придется активизироваться в значительной степени по-новому. Война в Украине побудила европейских членов НАТО, особенно Германию, серьезнее отнестись к безопасности. Однако даже сейчас менее трети из них выполняют свое обязательство тратить не менее 2% ВВП на оборону. Основные западноевропейские члены еще не выполнили обещание, которое они дали больше года назад на саммите блока в Мадриде.

"Происходящее в Украине и Израиле казалось невероятным еще несколько лет назад. Американцы и их союзники должны начать наводить порядок в своих делах сейчас, чтобы не оказаться неготовыми к глобальному конфликту, если он случится", — резюмирует автор статьи.

Напомним, The Telegraph подвел итоги встречи Байдена и Си – что осталось "за кадром".

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