США в Совбезе ООН представили проект резолюции по Израилю: о чем в нем идет речь

В Соединенных штатах Америки представили свой проект резолюции по войне Израиля с ХАМАСом.

Об этом пишет Reuters.

В проекте призывают к защите мирного населения, а также к "постоянной, достаточной и беспрепятственной" доставке помощи в сектор Газа.

В частности, авторы документа призывают к освобождению заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС.

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"В документе идет речь о праве Израиля на самооборону, а также подчеркивается необходимость соблюдения государствами норм международного права при ответе на террористические атаки", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Иран должен перестать поставлять оружие террористическим группам, "угрожающим миру и безопасности во всем регионе".

Что известно о нападении ХАМАСа на Израиль

В Египте состоялся мирный саммит по противостоянию Израиля и ХАМАС, куда приехали лидеры арабских стран и европейские дипломаты. Туда представители Тель-Авива не пришли.

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ заявила, что во время ударов по Сектору Газы в ночь на 22 октября погиб заместитель начальника ракетных сил ХАМАСа и еще десятки боевиков.

В ходе официальных встреч террористы ХАМАС договорились с Россией о передаче оружия, в частности речь идет о стрелковом пехотном вооружении.

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