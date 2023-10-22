США в Совбезе ООН представили проект резолюции по Израилю: о чем в нем идет речь

В проекте призывают Иран перестать поставлять оружие террористическим группам.
В Соединенных штатах Америки представили свой проект резолюции по войне Израиля с ХАМАСом.
Об этом пишет Reuters.
В проекте призывают к защите мирного населения, а также к "постоянной, достаточной и беспрепятственной" доставке помощи в сектор Газа.
В частности, авторы документа призывают к освобождению заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС.
"В документе идет речь о праве Израиля на самооборону, а также подчеркивается необходимость соблюдения государствами норм международного права при ответе на террористические атаки", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Иран должен перестать поставлять оружие террористическим группам, "угрожающим миру и безопасности во всем регионе".
Что известно о нападении ХАМАСа на Израиль
В Египте состоялся мирный саммит по противостоянию Израиля и ХАМАС, куда приехали лидеры арабских стран и европейские дипломаты. Туда представители Тель-Авива не пришли.
Армия обороны Израиля ЦАХАЛ заявила, что во время ударов по Сектору Газы в ночь на 22 октября погиб заместитель начальника ракетных сил ХАМАСа и еще десятки боевиков.
В ходе официальных встреч террористы ХАМАС договорились с Россией о передаче оружия, в частности речь идет о стрелковом пехотном вооружении.