"США в восторге": Салливан сделал громкое заявление о войне в Украине

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уверен, что Палата представителей примет законопроект, предусматривающий помощь Украине.

Такое заявление Салливан сделал на брифинге с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком в Киеве.

"Украина все еще стоит, и стоит она благодаря храбрости и отваге, изобретательности и стойкости украинского народа. Мы в Соединенных Штатах в восторге. Я сегодня здесь, чтобы сказать, что мы верим в вас. Мы верим, что вы победите. Мы верим, что вы построите светлое будущее для украинского народа. Более сильная демократия, устойчивая, безопасная страна, которая сможет отразить агрессию. Мы будем вашим партнером в этом на каждом шагу", – заявил Джейк Салливан.

Советник президента США призвал Украину верить в США и заверил в продолжении американской поддержки.

"Я знаю, что здесь есть вопросы из-за задержки принятия в Конгрессе законопроекта, содержащего пакет помощи, которой вы по праву заслуживаете и за которую президент Байден ежедневно борется. 60 миллионов долларов Сенат уже принял. Теперь мы работаем с Палатой представителей, чтобы принять пакет помощи. Мы уверены, что нам удастся это сделать", – отметил советник президента США.

Он также добавил, что Белый Дом вместе с коалицией более 50 стран будет поддерживать Украину, пока она не победит.

Напомним, Пентагон оптимистично настроен в вопросе одобрения Конгрессом США 60-миллиардного пакета помощи Украине. По его словам, у документа "сильная поддержка" как республиканцев, так и демократов в Конгрессе.

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