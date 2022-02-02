США ведут переговоры с союзниками по новому пакету помощи Украине: какой поддержки ждать Киеву

США ведут переговоры с союзниками по новому пакету помощи Украине: какой поддержки ждать Киеву

Это не первый пакет помощи Украине от США.

США ведут переговоры с союзниками и европейскими партнерами по новому пакету помощи Украине. В частности, речь идет о финансовой помощи.

Об этом на брифинге 2 февраля сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Она подчеркнула, что это не первый пакет помощи Украине. "Мы обсуждаем с союзниками и партнерами пакет экономической помощи. Обсуждение ведется на уровне лидеров и на других уровнях. Сейчас, я считаю, идет обсуждение следующих шагов с другими коллегами нашего и их правительства", — отметила она.

Псаки добавила, что администрация Джо Байдена предоставила Украине значительный объем помощи как в сфере безопасности, так и гуманитарную и экономическую помощь.

Ранее сообщалось, что в Белом доме вторжение России в Украину больше не будут называть "неизбежным". В Вашингтоне сочли неуместной такую оценку вероятности.

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