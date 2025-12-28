Подготовка к полету на Луну / © NASA

Администратор NASA Джаред Айзекман заявил, что США вернутся на Луну в течение президентской каденции Дональда Трампа.

Такое заявление новый глава аэрокосмического агентства сделал в программе «Closing Bell Overtime» на американском канале CNBC.

«Мы хотим иметь такую возможность исследовать и реализовать научный, экономический и национально-безопасный потенциал на Луне», — сказал он.

По словам Айзекмана, возможности Луны включают создание центров космических данных и инфраструктуры, а также потенциальную добычу гелия-3, редкого газа, содержащегося на поверхности Луны, который может стать основным топливом для термоядерного синтеза.

Он добавил, что после строительства «лунной базы» NASA рассмотрит возможность инвестирования в ядерную энергетику и космические ядерные двигатели для дальнейших исследований.

По словам Айзекмана, миссия Artemis II, первый испытательный полет NASA с экипажем на борту ракеты Space Launch System и космического корабля Orion, должен состояться в ближайшее время.

Экспедицию будет сопровождать миссия Artemis III, для которой SpaceX имеет контракт на создание системы посадки на Луну.

Он добавил, что SpaceX и Blue Origin совершенствуют тяжелые ракеты-носители с криогенным перемещением винтов на орбите, чтобы сделать их более удобными для повторного использования.

«Именно это позволит нам иметь возможность летать на Луну и обратно по доступным ценам, с большой частотой, а также готовиться к миссиям на Марс и дальше», — сказал Айзекман.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп утвердил новую космическую стратегию, по которой к 2030 году на Луне должна появиться постоянная база с ядерным реактором.