США влупили по Ирану сверхмощные бомбы: что стало целью и видео взрыва
В Иране ночью 31 марта прогремели мощные взрывы — атакованный состав боеприпасов.
США нанесли удар по большому иранскому составу боеприпасов в Исфахане. Кадры обнародовали в Сети.
Об этом пишет Clash Report.
Как отмечалось, были использованы 900-килограммовые бомбы, которые называют «разрушители бункеров».
На видео видны мощные вторичные взрывы. Кадры распространил и президент США Дональд Трамп.
Также показали красноречивые иллюстрации локации, на которой расположен объект.
Удары США по Ирану — последние заявления
Ранее США анонсировали "самые большие удары по Ирану". «Мы охотимся и наносим удары — смерть и разрушение сверху», — заявил глава Минобороны США Пит Гексет.
Также президент США Дональд Трамп вчера, 30 марта, заявил о том, что он готов «взорвать все» в Иране, если не будет достигнуто игода. Речь шла, в частности, об электростанциях, нефтяных скважинах и острове Харг.