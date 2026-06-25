Санкции США против РФ / © Associated Press

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Министерство финансов США внесло изменения в санкционные списки и вычеркнуло из них ряд российских граждан — родственников олигархов и руководителей банков. Также финансовые ограничения отменили в отношении двух российских судов и двух турецких компаний.

Об этом идет речь на сайте финансового ведомства.

Кого исключили из санкций

Из списка были удалены:

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Герман Билоус — заместитель председателя правления АО АКБ «Новикомбанк»;

Михаил Клюкин — член Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»;

Ирина Кремлева — член Правления ПАО Банк «ФК Открытие»;

Виктор Николаев — член Правления ПАО Банк «ФК Открытие»;

Надежда Черкасова — член Правления ПАО Банк «ФК Открытие»;

Иван Потанин — сын олигарха Владимира Потанина, главы концерна «Норильский никель»;

Также санкции были сняты с двух судов:

«Геннадий Егоров»,

«Вячеслав Аршинов».

Эти суда являются многоцелевыми сухогрузами, принадлежащими к Государственной транспортной лизинговой компании страны-агрессорки. Они были внесены в список санкций в связи с их связью с российскими государственными структурами.

Кроме того, из-под санкций изъяли турецкие компании:

IDA Asansor

DEIN DANISMANLIK PAZARLAMA В TICARET ANONIM SIRKETI.

Первая компания обвиняется в том, что она помогала России обходить санкции, а также поставляла необходимый груз вооруженной промышленности.

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Санкции США против России — последние новости

Напомним, что в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Индии Дональд Трамп заявил, что США оценивают целесообразность введения новых санкций против РФ на фоне цен на нефть.

А президент Украины Владимир Зеленский считает, что только ужесточение санкций против России может вынудить Путина завершить войну в Украине.

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