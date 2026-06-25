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США внезапно исключили из-под санкций известных россиян — что о них известно
Турецкую компанию, вычеркнутую из списка, обвиняют в том, что она помогала России обходить санкции.
Министерство финансов США внесло изменения в санкционные списки и вычеркнуло из них ряд российских граждан — родственников олигархов и руководителей банков. Также финансовые ограничения отменили в отношении двух российских судов и двух турецких компаний.
Об этом идет речь на сайте финансового ведомства.
Кого исключили из санкций
Из списка были удалены:
Герман Билоус — заместитель председателя правления АО АКБ «Новикомбанк»;
Михаил Клюкин — член Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»;
Ирина Кремлева — член Правления ПАО Банк «ФК Открытие»;
Виктор Николаев — член Правления ПАО Банк «ФК Открытие»;
Надежда Черкасова — член Правления ПАО Банк «ФК Открытие»;
Иван Потанин — сын олигарха Владимира Потанина, главы концерна «Норильский никель»;
Также санкции были сняты с двух судов:
«Геннадий Егоров»,
«Вячеслав Аршинов».
Эти суда являются многоцелевыми сухогрузами, принадлежащими к Государственной транспортной лизинговой компании страны-агрессорки. Они были внесены в список санкций в связи с их связью с российскими государственными структурами.
Кроме того, из-под санкций изъяли турецкие компании:
IDA Asansor
DEIN DANISMANLIK PAZARLAMA В TICARET ANONIM SIRKETI.
Первая компания обвиняется в том, что она помогала России обходить санкции, а также поставляла необходимый груз вооруженной промышленности.
Санкции США против России — последние новости
Напомним, что в ходе двусторонней встречи с премьер-министром Индии Дональд Трамп заявил, что США оценивают целесообразность введения новых санкций против РФ на фоне цен на нефть.
А президент Украины Владимир Зеленский считает, что только ужесточение санкций против России может вынудить Путина завершить войну в Украине.