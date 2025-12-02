США внезапно перестали отвечать на звонки из Берлина – немецкий генерал в шоке

Пентагон / © Associated Press

Пентагон полностью разорвал коммуникацию с Министерством обороны Германии, включая координацию военной помощи Украине.

Об этом заявил командующий сухопутными силами ВС ФРГ, генерал-лейтенант Бундесвера Кристиан Фрейдинг в интервью американскому изданию The Atlantic.

Ситуация усугубляется тем, что администрация Дональда Трампа также не предупредила немецких партнеров о приостановлении поставок отдельных видов вооружения Киеву.

Генерал Кристиан Фрейдинг, ранее руководивший рабочей группой по координации военной поддержки Украины, подтвердил, что сотрудничество с США практически остановилось.

По его словам, еще недавно он мог обмениваться сообщениями с представителями Пентагона "круглосуточно", однако сейчас связь "была оборвана, действительно прекращена".

Чтобы получить необходимую информацию, германскому генералу теперь приходится обращаться в посольство ФРГ в Вашингтоне. Там сотрудники пытаются "найти хоть кого-нибудь в Пентагоне", что значительно усложняет координацию помощи Киеву. Кроме того, немецких партнеров даже не предупредили о приостановлении поставок отдельных видов вооружения Киеву, что повлекло за собой дополнительные проблемы в планировании помощи.

Ранее мы писали, что на этой неделе в Европе усилился кризис доверия к Соединенным Штатам, ставя под сомнение приверженность Америки трансатлантическому альянсу, который являлся основой западного единства со времен Второй мировой войны.