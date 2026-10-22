США внезапно выводят военных из баз на Ближнем Востоке: к чему готовится Трамп

Американская военная база / © Getty Images

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Соединенные Штаты начали сокращать военное присутствие на базах Ближнего Востока и выводить часть дипломатического персонала из региона. По данным американских чиновников, эти меры связаны с угрозами со стороны Ирана и возможным возобновлением масштабных боевых действий.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников и источники, знакомые с ситуацией.

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В последние дни США начали передислоцировать военнослужащих с баз в Иордании, Катаре и Кувейте. В то же время Госдепартамент распорядился сократить персонал ряда дипломатических представительств, в том числе посольства в Саудовской Аравии.

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В ведомстве объяснили решение угрозами со стороны поддерживаемых Ираном хуситов, все чаще атакующих гражданские аэропорты и критическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тимоти Гокинс заявил, что перемещение военных и техники является частью мер по поддержанию боеготовности.

«Мы не обсуждаем такие перемещения по соображениям оперативной безопасности. Американские войска остаются бдительными и готовыми защищать американский персонал и интересы по всему региону», — подчеркнул он.

Готовят ли США новые удары по Ирану

По данным NBC News, передислокация военных происходит на фоне обсуждения у администрации Дональда Трампа новых вариантов военной операции против Ирана.

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Среди возможных целей называют туннели и входы в иранские ядерные объекты, а также стратегические острова Харг и Кешм. Первый имеет критическое значение для нефтяного экспорта Ирана, второй расположен в Ормузком проливе.

По словам источников, некоторые советники Трампа, в том числе министр обороны Пит Гегсет, поддерживают возобновление ударов. Другие чиновники предостерегают от масштабной операции без четко определенных целей.

Война с Ираном длится уже восьмой месяц. По информации Пентагона, на Ближнем Востоке находятся более 50 тысяч американских военнослужащих. Подобное сокращение персонала США проводили еще в феврале, чтобы обезопасить свои силы от ответных иранских ударов. Вашингтон планирует сохранить на базах ограниченный контингент для противовоздушной обороны и охраны.

По данным источников, новая операция может быть краткосрочной, подобной американским ударам по иранским ядерным объектам в июне 2025 года. Трамп также не исключал применения сверхмощной неядерной авиабомбы MOAB, известной как «мать всех бомб», массой около 9,5 тонны.

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В администрации США рассчитывают, что усиление военного и экономического давления может вынудить Тегеран согласиться на завершение войны и возобновление работы Ормузского пролива. По словам командующего CENTCOM Брэдли Купера, американская морская блокада уже нанесла Ирану ущерб на 25 млрд долларов из-за сокращения нефтяного экспорта.

В то же время, окончательного решения о новых ударах Вашингтон пока не принял.

Иран сохраняет ракетный потенциал: что известно об угрозе новой эскалации

Несмотря на заявления Дональда Трампа об уничтожении военного потенциала Ирана, Тегеран хранит значительные запасы баллистических и противокорабельных ракет, а также возможности производства боеприпасов. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на западных чиновников, Иран также может продолжать получать ракеты из России, хотя Москва этого не подтверждала.

На этом фоне сохраняется риск новой эскалации между Вашингтоном и Тегераном. Ранее Трамп заявил, что США не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. По сообщениям СМИ, Белый дом поручил Пентагону подготовить варианты возможных атак, которые могут рассматриваться после голосования.

Отдельным источником напряженности остается Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой транспортировки нефти. Трамп заявил о полном контроле США над судоходством, хотя признал, что Иран все еще способен создавать угрозы для кораблей.

«Мы буквально управляем Ормузским проливом. У нас полный контроль», — подчеркнул американский президент.

В то же время, Тегеран ранее также заявлял о собственном контроле над проливом, отрицая утверждение Вашингтона. Неопределенность безопасности судоходства продолжает создавать риски для международных перевозок и энергетического рынка.

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