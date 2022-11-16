США возьмут паузу для изучения инцидента в Польше — Госдеп

В Госдепе отказались дать прогноз о возможном развитии ситуации

В Государственном департаменте США заявили, что они не стремятся к эскалации ситуации, поэтому пока не будут обсуждать возможные варианты развития ситуации и возьмут паузу для изучения взрывов в Польше.

Об этом заявил представитель Госдепа Ведант Патель.

Он отметил, что США всегда будут стоять рядом со своими союзниками по НАТО, но пока не готовы обсуждать возможные сценарии развития событий.

Патель отметил, что в настоящее время Вашингтон проводит консультации с Варшавой по выяснению всех деталей инцидента.

«Для США важно определить, было ли падение ракет в Польше случайностью или умышленным действием», — заявляют в Госдепе.

Ракетный удар по Польше

15 ноября российская ракета упала в пограничной деревне в Польше вблизи украинской границы — Пшеводуви. В результате ракетного удара погибли два человека.

В Польше заявили, что сейчас проводят консультации по ст. 4 НАТО и повышают боевую готовность своих войск. В свою очередь советник ОП Алексей Арестович заявил, что никакой реакции НАТО на обстрел польской территории не будет.

Президент Польши Анджей Дуда провел переговоры со своими украинскими и американскими коллегами Владимиром Зеленским и Джо Байденом, а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Анджеем Дудой заявил, что Европа и мир должны быть полностью защищены от России-террориста.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что Россия пытается продвинуть фейк о причастности Украины к взрывам в Польше. Эту информацию позже подтвердили в Польше, и заявили, что упавшая на территории страны ракета была российского производства.

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