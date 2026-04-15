США возобновили давление на российскую нефть: возвращаются санкции — Politico

Флаг США / © Getty Images

Реклама

Соединенные Штаты снова активизируют санкционное давление на российский нефтяной сектор, постепенно сворачивая временные послабления, вводимые из-за глобального энергетического кризиса.

Об этом сообщает Politico .

Ранее администрация США разрешала ограниченные исключения — в частности, продажа российской нефти, которая уже находилась в море, чтобы избежать резкого скачка цен на фоне войны вокруг Ирана и перебоев в Ормузском проливе.

Реклама

Однако сейчас Вашингтон возвращается к более жесткой линии, поскольку предварительные послабления вызвали критику союзников и опасения, что они помогают Кремлю финансировать войну против Украины.

В то же время, США пытаются балансировать между санкционным давлением и стабильностью энергетического рынка. В частности, отдельные исключения, например разрешения на работу некоторых активов российских нефтяных компаний за рубежом, все еще могут действовать, чтобы избежать шоков для мировых цен на топливо.

Энергетический фактор остается ключевым: из-за войны войны на Ближнем Востоке и рисков для поставки нефти цены на мировых рынках резко возросли, что заставляло США временно смягчать санкции.

Однако нынешний курс свидетельствует о возвращении к стратегической цели ограничить доходы России от экспорта энергоносителей и ослабить ее финансовые возможности для ведения войны.

Реклама

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США обновило санкционные правила, разрешив подготовку к продаже международного подразделения российской компании "ЛУКойл". Новая лицензия от Офиса по контролю за иностранными активами будет действовать до мая, открывая путь к крупным соглашениям.

Кроме этого, Соединенные Штаты на 30 дней сняли ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, находящихся на морских судах.

Тогда Дональд Трамп объяснил, что отменил санкции на нефть, чтобы «снизить цены, пока ситуация не уладится».