США возобновили давление на российскую нефть: возвращаются санкции — Politico
США фактически возвращаются к жесткой санкционной политике по отношению к российской нефти после периода частичных послаблений.
Соединенные Штаты снова активизируют санкционное давление на российский нефтяной сектор, постепенно сворачивая временные послабления, вводимые из-за глобального энергетического кризиса.
Об этом сообщает Politico .
Ранее администрация США разрешала ограниченные исключения — в частности, продажа российской нефти, которая уже находилась в море, чтобы избежать резкого скачка цен на фоне войны вокруг Ирана и перебоев в Ормузском проливе.
Однако сейчас Вашингтон возвращается к более жесткой линии, поскольку предварительные послабления вызвали критику союзников и опасения, что они помогают Кремлю финансировать войну против Украины.
В то же время, США пытаются балансировать между санкционным давлением и стабильностью энергетического рынка. В частности, отдельные исключения, например разрешения на работу некоторых активов российских нефтяных компаний за рубежом, все еще могут действовать, чтобы избежать шоков для мировых цен на топливо.
Энергетический фактор остается ключевым: из-за войны войны на Ближнем Востоке и рисков для поставки нефти цены на мировых рынках резко возросли, что заставляло США временно смягчать санкции.
Однако нынешний курс свидетельствует о возвращении к стратегической цели ограничить доходы России от экспорта энергоносителей и ослабить ее финансовые возможности для ведения войны.
Санкции США в отношении РФ - последние новости
Ранее сообщалось, что Министерство финансов США обновило санкционные правила, разрешив подготовку к продаже международного подразделения российской компании "ЛУКойл". Новая лицензия от Офиса по контролю за иностранными активами будет действовать до мая, открывая путь к крупным соглашениям.
Кроме этого, Соединенные Штаты на 30 дней сняли ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, находящихся на морских судах.
Тогда Дональд Трамп объяснил, что отменил санкции на нефть, чтобы «снизить цены, пока ситуация не уладится».