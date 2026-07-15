США возобновили морскую блокаду Ирана

Авианосец Джордж Буш USS George H. W. Bush / © Флот США

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Военные США в ночь на 15 июля по киевскому времени начали очередную серию ударов по военным объектам Ирана и возобновили морскую блокаду судов, связанных с иранскими портами.

Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

В командовании заявили, что в 16:00 по восточному времени США возобновили морскую блокаду судов, направляющихся в иранские порты и прибрежные районы или выходящие из них.

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«В настоящее время в регионе Ближнего Востока действуют более 20 кораблей Военно-морских сил США и сотни военных самолетов. Американские силы остаются бдительными… и готовы действовать», — говорится в сообщении.

Также в CENTCOM сообщили, что утром 15 июля по киевскому времени завершилась семичасовая серия ударов по территории Ирана.

По данным американского командования, во время операции были поражены десятки военных объектов вблизи Ормузского пролива и в прибрежных районах Ирана.

В США отмечают, что операция направлена на ослабление военных возможностей Ирана и защиту свободы судоходства в регионе.

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Ранее сообщалось, что Иран в ночь на 15 июля совершил интенсивную атаку по территории Бахрейна.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет полную блокаду судов, направляющихся в иранские порты или перевозящих иранские грузы.

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