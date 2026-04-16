США возобновили нефтяные санкции против России и Ирана: детали от Бессента

Министр финансов США Скотт Бессент / © Associated Press

США решили не продлевать специальные разрешения на операции с российской и иранской нефтью. Министр финансов Скотт Бессент официально подтвердил возвращение санкционного режима.

Об этом он сказал на брифинге.

Бессент ответил на вопрос о дальнейшем смягчении нефтяных санкций для отдельных стран.

«Мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на российскую нефть и не будем продлевать действие генеральной лицензии на иранскую. Повторяю: речь шла о нефти, которая уже находилась в море до 11 марта. Поэтому весь этот объем уже использован», — рассказал американский министр.

Напомним, накануне Politico сообщило, что США возобновили санкции против российского нефтяного сектора, отменяя временные послабления, введенные ранее из-за рисков энергетического кризиса и нестабильности на Ближнем Востоке. Несмотря на попытки удержать баланс и избежать резких скачков мировых цен на топливо, Вашингтон возвращается к более жесткой линии под давлением союзников.

Источники ТСН.ua в политических кругах подтвердили, что США вернули в действие все санкции против российской нефти. Предыдущие исключения американского Министерства финансов касались только грузов в пути и имели целью стабилизацию топливного рынка, однако, как отмечают источники, этот шаг не помог существенно снизить мировые цены на нефть.