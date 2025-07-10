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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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США возобновили поставки военной помощи Киеву после перерыва, но есть нюанс

США возобновили передачу Украине некоторого вооружения, поставленного на паузу на прошлой неделе на фоне намерений Пентагона «убедиться в том, что запасов достаточно».

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
США возобновили лишь некоторые поставки оружия после перерыва

США возобновили лишь некоторые поставки оружия после перерыва / © Getty Images

Официальный Вашингтон возобновил поставки Украине 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS. Но о полном спектре военной помощи, которую США предоставляли Украине раньше, пока речь не идет.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что США возобновили поставки артиллерийских 155-мм снарядов и высокоточных ракет GMLRS через несколько дней после того, как администрация Дональда Трампа остановила поставки некоторых критически важных видов вооружения в Киев.

«Чиновники (США — ред.), говорившие на условиях анонимности, заявили, что Украине поставляются 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS», — отмечают журналисты.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп допустил возможность передачи Украине ключевых элементов ее противовоздушной защиты — систем Patriot.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц накануне позвонил по телефону Трампу с просьбой разблокировать перехватчики Patriot, которые были остановлены на пути в Украину.

Мерц заявил о готовности Германии купить батареи Patriot в США и передать их Украине.

Немецкие представители подчеркивают, что Германия уже предоставила Украине значительную часть своих ракет Patriot, возможно, даже больше, чем США в относительном выражении.

Решение Трампа об отправке оборонительного оружия в Украину было принято после нескольких дней консультаций с советниками и мировыми лидерами по источникам поставок.

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