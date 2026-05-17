США возобновили санкции против российской нефти: подробности

США возобновили санкции против российской нефти / © ТСН

Реклама

Соединенные Штаты Америки снова ввели санкции против российской нефти. Действие временного исключения для России решили не продолжать.

Об этом сообщает Радио Свобода.

США возобновили санкции против российской нефти

Администрация президента США Дональда Трампа возобновила санкции на морские поставки российской нефти. Действие временного исключения для россиян не продлили.

Реклама

Речь идет о документе General License 134B от Министерства финансов США, согласно которому отдельные страны, в частности Индия, могли покупать российскую нефть, если она была загружена до вступления в силу санкций.

Исключение для российской нефти было введено впервые в марте 2026 года. В апреле 2026 года его действие продлили. В Вашингтоне это решение обосновывали стремлением избежать энергетического кризиса на фоне боевых действий в Иране.

Критики в США и Украине сходились во мнении, что исключение на поставки российской нефти дало Москве возможность получать миллионную прибыль, которую страна-агрессор использует на продолжение войны в Украине.

15 мая сенаторы-демократы Джин Шагин и Элизабет Уоррен призвали администрацию Трампа не продолжать действие исключения. Они сообщили, что нет четких доказательств того, что ослабление санкций повлияло на снижение цен на топливо для американцев, в то время как РФ получает с этого миллиардную прибыль.

Реклама

Поддержал продление санкций против РФ также глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Брайан Маст. Республиканец отметил, что санкции для России не должны наносить большего вреда союзникам США, чем самой России.

Ранее Трамп заявлял, что возобновление санкций против РФ на нефть произойдет после завершения войны в Иране.

Санкции США против китайских компаний

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против 12 компаний и физических лиц, которых Вашингтон обвиняет в содействии продаже и транспортировке иранской нефти в Китай.

Министр финансов США Скотт Бессант заявил, что американская сторона и дальше будет работать над ограничением доступа иранского режима к финансовым сетям, которые используются для поддержки терроризма и дестабилизации мировой экономики.

Реклама

Решение об ограничении было объявлено за несколько дней до запланированной встречи Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине.

Новости партнеров