США возобновили удары по Ирану

США атакуют Иран

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Соединенные Штаты снова начали военную операцию против Ирана и наносят удары по территории страны.

Об этом говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM).

В командовании сообщили, что атаки имеют целью снизить способность Ирана совершать нападения на гражданские и коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив.

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Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не выполнил условия ранее подписанного меморандума между сторонами.

«Это было сделано для проверки. Это был тест. Мы не знали, что произойдет. Послушайте, меморандум о взаимопонимании мало что значит, когда имеешь дело с подонками», — заявил президент США Дональд Трамп, комментируя договоренности с Ираном.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении блокады морских портов Ирана.

Мы ранее информировали, что власти Катара официально призвали всех владельцев судов временно приостановить навигацию и морскую деятельность ради общественной безопасности после атаки иранских баллистических ракет.

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