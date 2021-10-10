США возобновляют лотереи по выдаче грин-карт: в украинцев тоже есть шанс попасть в штаты

США возобновляют лотереи по выдаче грин-карт: в украинцев тоже есть шанс попасть в штаты

В то же время победители прошлогодних лотерей не могут попасть в США

В Соединенных штатах объявили о восстановлении иммиграционной лотереи, победителям которых выдают грин-карты. Уже началась регистрация на лотерею в 2023 году.

Об этом пишет "Голос Америки".

Конгресс США разрешил выдать иммигрантам со всего мира 55 000 грин-карт в год. Регистрация начинается заранее, чтобы успеть обработать заявки.

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Также сообщается, что власти США признает серьезное отставание в обработке существующих заявлений, многие из которых были представлены во время администрации Дональда Трампа. Теперь право на получение визы не переносится на следующий год, а весь процесс должен быть завершен за 12 месяцев.

Однако в Госдепе подчеркивают, что "победа в лотерее не гарантирует, что вы получите визу или пройдете собеседование на получение визы. Победа в лотерее просто означает, что человек имеет право принимать участие в программе получения иммиграционных виз".

Голос Америки, в частности напомнил, что тысячи победителей лотерей прошлых лет из Афганистана, Египта, Перу, Ирана и других стран по-прежнему испытывают задержки, связанные с обработкой их документов и не могут попасть в США.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация, что якобы несколько государств ЕС, в частности Германия, Франция и Италия — рассматривают прекращение безвизовых с несколькими странами, между ними и с Украиной. В то же время в МИД заявили, что украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких угроз для такого решения нет.

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