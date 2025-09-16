США возобновляют поставки оружия Украине на средства союзников: Белый дом одобрил два пакета помощи

США приняли два пакета военной помощи Украине, которые оплатят сюзники по НАТО / © ТСН.ua

Администрация Дональда Трампа одобрила первые пакеты военной помощи для Украины. Снабжение американского оружия должно возобновиться в ближайшее время, но уже по новой финансовой модели, разработанной совместно с союзниками. Этот механизм позволит Киеву получать вооружение из американских запасов, оплаченное на средства стран-членов НАТО.

Об этом пишет Reuters.

Новый механизм «PURL»

Новый механизм получил название Priority Ukraine Requirements List или сокращенно PURL. По данным источников издания, заместитель министра обороны США по политике Элбридж Колби уже одобрил два пакета помощи, каждый из которых оценивается в 500 миллионов долларов.

Этот шаг является первым использованием новой системы, призванной обеспечить Украину оружием и одновременно переложить финансовое бремя на европейских союзников.

Ответственность союзников

Решение об использовании новой модели отвечает предвыборным обещаниям Дональда Трампа по увеличению финансового вклада европейских стран в коллективную оборону.

Хотя США остаются ключевым поставщиком вооружения, новый механизм гарантирует, что эти закупки оружия оплатят партнеры, соответствующие политике администрации Белого дома, настаивающей на большей ответственности союзников.

Напомним, президент США Дональд Трамп рассказал, что американские вооруженные заводы по заказу НАТО производят для Украины оружие . Речь идет как об оборонном, так и о наступательном оружии, в том числе о комплексах ПВО Patriot.