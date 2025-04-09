Флаг США / © Getty Images

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Администрация президента США Дональда Трампа во вторник решила возобновить по крайней мере шесть отмененных программ американской внешней помощи, в том числе экстренную продовольственную помощь, по словам шести источников, знакомых с ситуацией.

Об этом пишет Reuters.

Быстрая отмена решений, принятых всего несколько дней назад, подчеркнула быстрый характер сокращений в сфере внешней помощи, инициированных Трампом. Это привело к прекращению программ, их восстановлению, а затем снова отмене, что нарушило международные гуманитарные операции.

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Жереми Левин, и.о. заместителя администратора USAID, ранее идентифицированного как член департамента правительственной эффективности миллиардера Илона Маска, направил внутреннее письмо с просьбой возобновить прекращенные программы. Левин попросил возобновить контракты с Мировой продовольственной программой в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.

Администрация также возобновила четыре контракта с Международной организацией по миграции в Тихоокеанском регионе, сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Извините за все эти перемещения по программам», — сказал Левин во внутреннем письме, которое увидел Reuters. «Есть много заинтересованных сторон, и мы должны лучше балансировать эти противоречивые интересы — это моя вина, и я беру на себя ответственность», — добавил он.

Reuters ранее сообщал, что администрация Трампа прекратила программы по оказанию жизненно важной помощи более чем десятку стран, включая Афганистан, Йемен, Сомали и Сирию, на общую сумму более 1,3 миллиарда долларов.

Решение восстановить часть помощи было принято после давления изнутри администрации и Конгресса, сообщили два источника. Мировая продовольственная программа заявила в понедельник, что США проинформировали организацию об отмене финансирования экстренной продовольственной помощи в 14 странах, предупредив: «Если это будет реализовано, это может стать смертельным приговором для миллионов людей, сталкивающихся с экстремальным голодом и голодом».

Также сообщается, что США не возобновили помощь для контролируемого Талибаном Афганистана и для Йемена, большая часть которого находится под контролем исламских боевиков, поддерживаемых Ираном. Вашингтон был крупнейшим донором помощи для обеих стран, страдающих многолетней войной.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп играет на руку Путину: Der Standard о том, может ли быть президент США агентом Кремля.