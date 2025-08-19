ТСН в социальных сетях

США впервые депортировали украинских беженцев (фото)

США депортировали первых украинских биженцев.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
США объявили о депортации первых беженцев из Украины

США объявили о депортации первых беженцев из Украины

Из США впервые депортировали украинских беженцев.

Об этом пишет Служба иммиграционного и таможенного контроля США.

«Вот фотографии первых минут возвращения украинских иностранцев домой после их вывоза из Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

О количестве депортированных или обстоятельствах их выдворения не сообщается. На одном фото — четверо мужчин, на другом — мужчина и две женщины. Также на фото виден украинский пункт пропуска.

Ранее сообщалось, что в США мужчину случайно депортировали в худшую в мире тюрьму.

Напомним, что украинские беженцы в США могут лишиться легального статуса и быть депортированными.

