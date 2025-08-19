- Дата публикации
США впервые депортировали украинских беженцев (фото)
США депортировали первых украинских биженцев.
Из США впервые депортировали украинских беженцев.
Об этом пишет Служба иммиграционного и таможенного контроля США.
«Вот фотографии первых минут возвращения украинских иностранцев домой после их вывоза из Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.
О количестве депортированных или обстоятельствах их выдворения не сообщается. На одном фото — четверо мужчин, на другом — мужчина и две женщины. Также на фото виден украинский пункт пропуска.
Ранее сообщалось, что в США мужчину случайно депортировали в худшую в мире тюрьму.
Напомним, что украинские беженцы в США могут лишиться легального статуса и быть депортированными.