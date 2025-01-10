США впервые возглавит президент с уголовной судимостью: какой приговор вынесли Трампу

Избранный президент США Дональд Трамп не сядет в тюрьму и даже не заплатит штраф по уголовному обвинению в даче взятки за молчание порноактрисе. Такое решение о вине без наказания и "безусловном освобождении" принял судья Хуан Мерчан всего за несколько дней до инаугурации 20 января.

Об этом сообщает Reuters.

Приговор означает, что суд признал Дональда Трампа виновным, но не наложил на него никаких правовых санкций – ни тюремного срока, ни штрафа, ни испытательного срока. На суде Трамп не признал себя виновным и поклялся обжаловать обвинительный приговор. Он присутствовал на оглашении приговора дистанционно вместе со своим адвокатом.

"Это была политическая охота на ведьм. Это было сделано, чтобы навредить моей репутации, чтобы я проиграл выборы, и, очевидно, это не сработало. Я абсолютно невиновен, я ничего плохого не сделал", — сказал Трамп перед вынесением приговора.

Теперь, после вынесения приговор, Трамп имеет право подать апелляцию, но этот процесс может занять годы и затянуться на весь срок его каденции.

Вынесение приговора знаменует собой кульминацию первого в истории уголовного дела, возбужденного против президента США, бывшего или действующего. Трамп станет первым президентом, который вступит в должность, имея судимость.

Уголовное дело о взятке за молчание считалось менее серьезным, чем три другие, в которых Трампа обвиняли в попытке изменить результаты выборов 2020 года и в хранении секретных документов после ухода с поста президента США. Однако только дело о 130 тысячах долларов, выплаченных адвокатом Трампа порноактрисе Сторми Дэниэлс за ее молчание перед выборами 2016 года о сексуальном контакте с Трампом, стало единственным, которое дошло до суда.

Первоначально судья Мерчан назначил вынесение приговора на 11 июля 2024 года, но несколько раз переносил его по просьбе Трампа. Соглашаясь в сентябре отложить вынесение приговора до окончания выборов, судья написал, что опасается, что его посчитают предвзятым.

По американским законам, фальсификация деловых записей (чтобы скрыть, куда были потрачены деньги) карается тюремным заключением на срок до четырех лет. Хотя Трамп вряд ли получил бы тюремный срок из-за своего преклонного возраста и отсутствия криминального прошлого, эксперты по правовым вопросам не исключали, что такой исход дела возможен. Однако победа Трампа на выборах и приближающаяся инаугурация сделали тюремное заключение или испытательный срок еще менее целесообразными, резюмировали журналисты.

Напомним, порнозвезда Сторми Дэниелс рассказала, как познакомилась с Трампом, ошеломила сенсационными секретами о похотливых связях с ним.

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