США впервые за 17 лет вернули ядерное оружие в Великобританию - почему именно сейчас

США вернули ядерное оружие в Великобританию. / © Getty Images

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На авиабазе Лейкенгит в графстве Саффолк вновь размещено американское ядерное оружие — впервые более чем за 15 лет. По данным нескольких источников, на этой неделе туда были доставлены модернизированные термоядерные бомбы свободного падения B61-12, предположительно прибывшие из Центра ядерного оружия ВВС США на базе Киртланд, штат Нью-Мексико.

Об этом сообщает UK Defense Journal.

Как сообщается, боеприпасы помещены в новое защищенное хранилище, недавно построенное на территории базы в Лейкенгете. Официально Пентагон традиционно воздерживается от комментариев по поводу расположения ядерного оружия, поэтому не подтвердил сам факт переброски.

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B61-12 – это высокотехнологичная тактическая ядерная бомба с регулируемой мощностью и системой точной наводки. Она совместима с широким спектром самолетов, в частности с истребителями F-35A Lightning II, используемыми на базе Лейкенгит 493-й и 495-й истребительными эскадрильями 48-го истребительного крыла.

Американское ядерное оружие уже находилось на этой британской базе во время холодной войны, однако последний официальный вывод состоялся в 2008 году на фоне процессов разоружения в Европе. Ее возвращение сигнализирует об изменении ядерной политики НАТО, в частности, на фоне обострения отношений с Россией и роста потребности в сдерживании.

Первые признаки того, что США готовятся вернуть боеприпасы на базу, появились еще в 2022 году — в бюджетных документах была отмечена модернизация инфраструктуры в соответствии с ядерной миссией.

Пока ни США, ни Великобритания официально не прокомментировали сообщение о развертывании на этой неделе.

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