США впервые заговорили о войсках в Украине: Туск рассказал подробности

Дональд Туск / © Associated Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о существенных сдвигах в переговорах по завершению войны в Украине. По его словам, США впервые официально задекларировали готовность участвовать в обеспечении безопасности Украины после достижения мира, что предполагает даже присутствие американского контингента на линиях разграничения.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после телеконференции европейских лидеров и до заседания правительства, передает Clash Report.

Польский премьер подчеркнул, что такие заявления прозвучали впервые и стали неожиданностью для многих участников процесса.

«Ключевым результатом последних дней является заявление США, и это, конечно, нечто новое. Некоторые были даже удивлены готовностью США участвовать в гарантиях безопасности для Украины после заключения мира, включая присутствие американских войск. К примеру, на границе или на линии столкновения между Украиной и Россией. Эти однозначные заявления появились впервые», — подчеркнул Туск.

Политик отметил, что хотя мир уже «виднеется на горизонте», о полной уверенности в скором завершении конфликта говорить рано. Дальнейший успех переговоров будет зависеть от последовательности действий Вашингтона.

Напомним, ранее Дональд Туск отметил важность объединения международных партнеров и потенциальных компромиссов по территориальным вопросам.

Ранее сообщалось, по результатам диалога с украинским коллегой Трамп заявил о существенном приближении к завершению войны, оценив финализацию договоренностей в 95%.