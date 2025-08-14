США временно ослабили санкции против РФ В преддверии встречи на Аляске

Трамп и Путин / © ТСН.ua

В преддверии встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске США временно ослабили санкционное давление на РФ.

Об этом говорится в сообщении Минфина США.

Минфин США объявил о временном ослаблении санкционных ограничений по осуществлению определенных транзакций из РФ в рамках подготовки ко встрече лидеров двух стран.

Соответствующее разрешение выдало Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Он предусматривает возможность проведения отдельных операций, ранее находившихся под запретом санкций исключительно в связи с организацией и проведением встречи.

Документ от Минфина США об ослаблении санкций

Важно отметить, что лицензия не позволяет размораживать заблокированные активы или совершать другие операции, противоречащие действующим санкциям, кроме прямо указанных в ее тексте. Срок действия лицензии ограничен до 20 августа.

Напомним, 15 августа состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Президент США Дональд Трамп заявил, что главная цель его встречи с кремлевским диктатором Путиным — достичь прекращения огня и понять, возможно ли полноценное мирное урегулирование.