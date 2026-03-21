США временно открывают рынок для иранской нефти: санкции ослабили на месяц, чтобы сдержать цены

Нефть / © Associated Press

Администрация США решила частично ослабить санкционное давление на Иран, разрешив временную продажу уже добытой иранской нефти . Такой шаг должен стабилизировать мировые цены на энергоресурсы на фоне повышения напряжения на рынке.

Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент . По его словам, речь идет об узко ограниченном разрешении, которое касается только тех объемов нефти, которые уже находятся в море и были загружены на танкеры до 20 марта.

Фактически Вашингтон позволяет вывести на рынок около 140 миллионов баррелей иранской нефти, которая в настоящее время не может быть реализована из-за санкций. В Белом доме рассчитывают, что это поможет снизить дефицит и временно снизить давление на глобальные цены.

Бессент подчеркнул, что решение носит сугубо краткосрочный характер и не означает изменения общей политики в отношении Ирана. Разрешение будет действовать всего один месяц — до 19 апреля — и не предусматривает новых контрактов, увеличения добычи или долгосрочного возвращения Ирана на рынок.

По его словам, США таким образом используют уже имеющиеся иранские ресурсы как инструмент влияния на рынок, одновременно сохраняя политику максимального давления на Тегеран, в частности, по его доступу к международной финансовой системе.

В то же время в самом Иране подвергли сомнению заявления американской стороны. Представитель Министерства нефти Ирана Саман Годуси утверждает, что у страны нет значительных запасов сырой нефти, которые находятся в море или могут быть оперативно поставлены на внешние рынки.

По его оценке, заявления США носят скорее информационно-психологический характер и направлены на влияние на ожидания покупателей и поведение энергетических рынков, чем на реальное увеличение предложения.

Таким образом, решение Вашингтона выглядит как попытка быстро стабилизировать нефтяной рынок без стратегического пересмотра санкционной политики по Ирану.

Приостановка санкций США против российской нефти - что известно

Напомним, в середине марта США временно приостановили санкции против российской нефти : на 30 дней разрешили покупку сырья, уже находящегося на танкерах в море. Как пояснил министр финансов Скотт Бессент, эта краткосрочная мера будет действовать до 11 апреля и касается только нефти, загруженной до 12 марта, чтобы увеличить мировые поставки без значительной выгоды для бюджета РФ.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вернет санкции против российской нефти только после стабилизации мирового энергорынка. Он стремится обеспечить максимальную доступность ресурса для Штатов и всего мира, чем и объяснил свое решение об отмене ограничений.