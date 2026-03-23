США всколыхнула волна исчезновений и смертей ученых: при чем тут НЛО

Пропавшие Нил Маккасланд, Моника Хасинто Реза и убитый Нуну Лоурейру / © Daily Mail

В США расследуют серию загадочных смертей и исчезновений ведущих ученых, которые работали над секретными проектами. Конгрессмен Тим Берчетт видит четкую связь между этими событиями, подчеркнув, что некоторые исследования могут быть связаны с теориями о внеземных технологиях.

Об этом пишет Daily Mail.

Исчезновения и смерти ученых в США

В течение последних месяцев в США прослеживается тревожная тенденция — серия загадочных смертей и исчезновений ученых начала складываться в определенную закономерность.

Генерал в отставке, 68-летний Уильям Нил Маккасланд и инженер-аэрокосмист NASA, 60-летняя Моника Хасинто Реза играли важную роль в Исследовательской лаборатории ВВС США. Именно генерал руководил проектом Резы по созданию инновационного металла для ракетных двигателей.

В течение восьми месяцев они оба пропали без вести при невыясненных обстоятельствах во время походов на юго-западе страны.

Информация о возможной причастности Маккасланда к секретным программам, связанным с НЛО на базе Райт-Паттерсон в Огайо, а также работа Резы над передовыми космическими технологиями вызвали волну неподтвержденных версий о том, что они могли скрываться от тех, кто стремится заставить их молчать.

Независимые аналитики и даже один из конгрессменов предполагают, что ситуация стала еще более тревожной после того, как в течение последних трех месяцев трое ученых — специалисты по химической биологии, ядерному синтезу и астрофизике — были убиты или найдены мертвыми. Один из них работал над прорывной разработкой, которая потенциально могла бы обеспечить человечество неограниченным источником энергии и изменить современную энергетику, вытеснив ископаемое топливо.

Некоторые исследования этих ученых связаны с внеземными технологиями

Конгрессмен от Теннесси Тим Берчетт в комментарии для Daily Mail заявил, что видит четкую связь между этими, на первый взгляд, не связанными событиями, подчеркнув, что некоторые исследования могут быть связаны с теориями о внеземных технологиях.

«Было еще несколько случаев по всей стране, когда люди исчезали при подозрительных обстоятельствах. Я думаю, нам следует обратить на это внимание», — сказал Берчетт.

Он также раскритиковал американское разведывательное сообщество, в частности так называемые «алфавитные агентства» вроде ФБР, заявив, что они не только не помогают, но и затрудняют попытки установить истину.

«Цифры кажутся очень высокими именно в этих сферах исследований. Думаю, нам стоит обратить на это внимание, и я не думаю, что мы должны доверять нашему правительству«, — предупредил конгрессмен.

Исчезновение генерала в США, который работал с технологиями НЛО

Маккасланда не видели с 27 февраля — он неожиданно покинул свой дом без телефона, а последний раз его заметили возле Quail Run Court NE в Альбукерке (штат Нью-Мексико).

Конгрессмен подчеркнул, что исчезновение генерала может представлять серьезную угрозу для национальной безопасности, ведь тот имел доступ не только к ядерным секретам США, но и, вероятно, работал с технологиями НЛО, которые хранятся в Огайо.

Имя Маккасланда связали с темой НЛО после публикации в 2016 году переписки Джона Подесты, обнародованной WikiLeaks. В этих письмах музыкант Том Делонг — основатель Blink-182 и To The Stars Academy — неоднократно упоминал генерала, утверждая, что тот консультировал его по раскрытию информации и помог сформировать экспертную команду.

Ранее Маккасланд возглавлял Исследовательскую лабораторию ВВС на базе Райт-Паттерсон, где, по слухам, хранились обломки, связанные с инцидентом в Розвелле 1947 года.

«Все говорят о теме НЛО. Эти люди очень скрытные в отношении того, что они знают. Поэтому я подозреваю, что [Маккасланд] был к этому причастен», — сказал Берчетт.

Жена генерала Сьюзан отметила, что признаков «насильственного исчезновения» нет, однако обратила внимание, что Маккасланд покинул дом только с ботинками и револьвером калибра 38, не взяв ни телефон, ни другие устройства или даже очки.

Фактически генерал не оставил никакой возможности для связи или отслеживания.

Исчезновение инженера NASA

Берчетт также подтвердил, что Реза работала с уникальными металлами для ракетной отрасли, что вызвало у конгрессмена вопросы относительно их происхождения.

«Я общался с людьми в соответствующих ведомствах, и они говорят, что это действительно существует. Есть материалы [НЛО]. Мы на самом деле не знаем, что это и что с этим делать», — заявил он.

В то же время, по словам Берчетта, часть представителей разведки уверяет, что ничего не знает об НЛО или попытках воспроизвести такие технологии.

«Честно говоря, я думаю, что обе стороны говорят правду в пределах того, что им известно. Это очень фрагментированная тема», — сказал политик.

Реза была соавтором разработки металла Mondaloy и возглавляла группу обработки материалов в Лаборатории реактивного движения NASA, когда исчезла прошлым летом. Сторонники теорий заговора обратили внимание на появление онлайн-мемориала на сайте Find a Grave уже через четыре дня после исчезновения инженера, где утверждалось, что она умерла. Впоследствии эту страницу удалили после упоминания о «зеленом захоронении», что предполагает наличие тела и его захоронение в биоразлагаемом контейнере.

Правоохранители округа Лос-Анджелес не сообщали о найденном теле, и дело до сих пор не раскрыто.

Тревожные смерти трех ученых США

Смерти трех других ученых также вызывают серьезное беспокойство. 47-летнего физика Нуну Лоурейру застрелили 15 декабря 2025 года в его доме в пригороде Бостона. Подозреваемым назвали бывшего однокурсника из Португалии — Клаудио Невеша Валенте.

Лоурейру возглавлял Центр плазменной науки и термоядерного синтеза MIT и, по сообщениям, был близок к прорыву в энергетике. Его исследования касались плазмы и ее использования для получения термоядерной энергии — одного из самых перспективных источников чистой энергии.

В то же время исследователь Даниэль Лист заявляет, что эта сфера также связывается со спекуляциями о передовых технологиях движения НЛО, в частности из-за исследования слияния нейтронных звезд как потенциального источника безграничной энергии.

67-летнего астрофизика Карла Гриллмайра застрелили 16 февраля 2026 года на пороге его дома. Ученый внес значительный вклад в открытие воды на далекой планете, а коллеги называли его работу «гениальной», подчеркивая ее значение для поиска жизни за пределами Земли.

Полиция назвала подозреваемым 29-летнего Фредди Снайдера и предъявила ему обвинение, однако мотив преступления до сих пор не раскрыт. Были ли знакомы между собой подозреваемый и жертва — неизвестно.

Останки еще одного ученого, 45-летнего Джейсона Томаса, нашли 17 марта в озере Кваннапоуитт в Массачусетсе. До исчезновения 12 декабря 2025 года он работал в компании Novartis в должности заместителя директора по химической биологии. Его деятельность была связана с разработкой новых лекарственных препаратов, в частности для лечения онкологических заболеваний. Компания имеет контракты с правительственными структурами США, включая Министерство войны и Министерство здравоохранения. Полиция Уэйкфилда сообщила, что причина смерти еще устанавливается, но «признаков насильственной смерти не обнаружено».

На вопрос, достаточно ли серьезно общество воспринимает эти события, Берчетт ответил: «Я думаю, что теперь да».

В то же время он выразил опасения, что внимание к делу появилось слишком поздно, из-за чего «следы могли остыть».

«Возможно, его найдут [Маккасланда]… Я не хочу спекулировать относительно того, что с ним произошло или где он сейчас. Но каждый раз, когда есть задержка между исчезновением и тем, как мы начинаем относиться к этому серьезно, возникает вопрос — почему? Почему мы сразу не обратили на это внимание?» — высказался конгрессмен.

Напомним, 12 марта сообщалось о таинственном исчезновении генерала Маккасланда в Нью-Мексико. 27 февраля он вышел из дома в Альбукерке без мобильного телефона и не вернулся. Маккасланд — специалист по инженерии-астронавтике, который руководил секретными космическими программами Пентагона и Научно-исследовательской лабораторией на базе Райт-Паттерсон. После службы он сотрудничал с организацией Тома ДеЛонга, изучающей НЛО. Исчезновение произошло вскоре после поручения президента США Дональда Трампа рассекретить документы о внеземной жизни, что породило многочисленные теории заговоров Однако жена генерала отвергала версию о похищении из-за «устаревших секретов». Она также отмечала, что у мужа нет деменции.