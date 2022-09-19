США вступились за Армению: от Алиева требуют мирных переговоров

Нэнси Пелоси заверила Ереван в поддержке со стороны Вашингтона, а Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана.

В воскресенье, 18 сентября, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время визита в Ереван осудила "нападения Азербайджана". В тот же день госсекретарь Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева начать мирные переговоры.

Как сообщает агентство Al Jazeera, Пелоси сказала, что боевые действия на границе были спровоцированы нападениями Азербайджана на Армению.

"Мы решительно осуждаем эти нападения. Это было инициировано азербайджанцами и это должно быть признано", — цитирует агентство американскую чиновницу.

Пелоси также заявила, что ее поездка имеет особое значение после "незаконных и смертоносных нападений Азербайджана на территорию Армении", которые привели к столкновениям на границе, в которых погибли более 200 человек.

По ее словам, Соединенные Штаты выслушали Армению по поводу ее оборонных потребностей и Вашингтон хочет поддержать страну в том, что она назвала "глобальной борьбой между демократией и автократией".

В ответ в МИД Азербайджана подвергли критике заявления Пелоси, заявив, что "необоснованные и несправедливые" замечания были серьезным ударом по мирным усилиям.

В тот же день глава Госдепартамента США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, призвав его возобновить переговоры с Арменией.

"Сегодня я поговорил с президентом Азербайджана Алиевым, чтобы приветствовать недавнее прекращение огня и призвать к разведению вооруженных сил и возвращению к мирным переговорам с Арменией", — сообщил он в своем Twitter.

Я держусь с Азербайджаном President Aliyev dnes, щоб зв'язати новейший ceasefire a urge disengagement military forces and return to peace negotiations. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 18, 2022

Напомним, в Ереване требуют, чтобы Армения вышла из организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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