США введут пошлины в 500% на покупателей российской нефти - заявление американских сенаторов

Ричард Блюменталь и Линдси Грэм / © Associated Press

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Сенат Соединенных Штатов введет пошлины в размере 500% для всех, кто покупает нефть, газ или нефтехимию у Российской Федерации.

Об этом заявил американский сенатор Ричард Блюменталь, представляющий Демократическую партию, во время своего визита в Киев 30 мая, передает корреспондент ТСН.

«500% пошлина [будет введена] для Индии, Китая, которые покупают 70% этих российских продуктов, и любого другого, кто их покупает», — сказал он.

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По словам сенатора Блюменталя введение такой болезненной для России санкции поддержали европейские союзники США, несмотря на то, что они продолжают импортировать определенную долю этой российской продукции.

«Они [европейские союзники] герои, потому что они сказали: „Давай. Прими законопроект о санкциях“, хотя они продолжают импортировать определенную долю их общего количества, возможно, 10-14%», — добавил он.

Сенатор Линдси Грэм от Республиканской партии, который также находится в Киеве, заявил, что ожидает, что на следующей неделе Сенат начнет рассмотрение законопроекта о санкциях против России.

Он также пообещал обсудить уменьшение ценового потолка на российскую нефть с европейскими союзниками.

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Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не вводит новые санкции против России, чтобы «не портить шанс на мирное соглашение»