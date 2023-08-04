США введут против Ирана новые санкции из-за поддержки России

Соединенные Штаты и их союзники готовы и дальше привлекать к ответственности Иран.

США готовы ввести новые экономические санкции и другие ограничения против Ирана из-за усилий Тегерана углубить военное сотрудничество с Россией.

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Об этом заявил в четверг во время онлайн-брифинга координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

Он отметил, что Соединенные Штаты и их союзники готовы и дальше привлекать к ответственности Иран.

"Мы и дальше будем привлекать их к ответственности — если потребуются дополнительные санкции, мы, конечно, применим их. И я уверен, что некоторые из наших союзников и партнеров — тоже", — отметил представитель Белого дома.

Также Кирби напомнил, что Иран сейчас и так подвергается западным санкциям, в том числе из-за поддержки России в войне против Украины. Он отметил, что это, безусловно, влияет на экономику Ирана.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь стремится заключить соглашение с Ираном о производстве дронов-камикадзе Shahed на своей территории.

Кроме того, мы ранее информировали, что Иран заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины и выступает за завершение войны политическим путем.

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